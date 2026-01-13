Tài khoản ngân hàng MB đuôi "5555555" có 520 triệu đồng chuyển vào: Công an lập tức vào cuộc xác minh

Vừa qua, ngày 10/01/2026, Công an xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xác minh, phối hợp trao trả số tiền 520 triệu đồng cho chị Mai Nữ Quỳnh Trâm, sinh năm 1981, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 05/01/2026, chị Mai Nữ Quỳnh Trâm có chuyển nhầm tiền từ số tài khoản 370039395xxxx thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh của chị vào số tài khoản 5050505555555 ngân hàng MB Bank chi nhánh Hưng Hà, số tiền chuyển nhầm là 520 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền xong và biết là chuyển nhầm, chị Trâm có liên hệ với ngân hàng và chủ tài khoản để nhận lại tiền nhưng không liên hệ được.

Ngày 06/01/2026, anh N.Q.Đ, sinh năm 1975, trú tại thôn Phú Khê, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên đến Công an xã Ngọc Lâm trình báo về việc có 01 tài khoản ngân hàng chuyển số tiền 520 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của anh Đ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngọc Lâm đã nhanh chóng tiến hành xác minh, liên hệ với các đơn vị liên quan để kiểm tra về nội dung chuyển khoản, đồng thời xác minh thông tin của chủ tài khoản đã chuyển tiền.

Qua công tác phối hợp xác minh với các đơn vị liên quan, Công an xã Ngọc Lâm xác minh được chủ tài khoản ngân hàng chuyển nhầm tiền là chị Mai Nữ Quỳnh Trâm, sinh năm 1981, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh. Khi xác định được việc chuyển nhầm tiền của chị Trâm, gia đình anh Đ đã tự nguyện chuyển lại số tiền trên cho chị Trâm trước sự chứng kiến của Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được lại tài sản, chị Trâm đã gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Ngọc Lâm đã giúp đỡ tạo điều kiện cho chị Trâm nhận lại số tiền trên trong thời gian sớm nhất để lo công việc gia đình; đồng thời chân thành cảm ơn gia đình anh Đ đã trả lại số tiền trên. Hành động trả lại tài sản cho chủ sở hữu của gia đình anh Đ là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn trong cuộc sống, là tấm gương sáng về lòng trung thực, cần nhân rộng và lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên