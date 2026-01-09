Hai vợ chồng cùng đến ngân hàng VietinBank chuyển khoản 500 triệu đồng: Không lâu sau công an mời làm việc

Chị Huỳnh Như (thứ 3, từ trái qua) trao trả lại tiền cho chị Kim Ca (áo đỏ).

Theo Báo An Giang, ngày 7/1, Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) biểu dương và khen ngợi chị Ngô Thị Huỳnh Như (sinh năm 1999, ngụ ấp 4, xã Tri Tôn) vì hành động trung thực, tự giác trả lại 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, khoảng 14 giờ 48 phút, ngày 6/1/2026, tài khoản ngân hàng của chị Huỳnh Như bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy số tiền không thuộc sở hữu của mình và không quen biết người chuyển tiền, chị Huỳnh Như đã chủ động đến Công an xã Tri Tôn trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tri Tôn nhanh chóng xác định số tiền trên là của chị Lê Thị Kim Ca (sinh năm 1976, ngụ ấp Bình Yên, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang). Qua làm việc được biết, ngày 6/1/2026, chị Kim Ca cùng chồng là anh Nguyễn Văn Được thực hiện giao dịch tại VietinBank chi nhánh Châu Thành. Do nhầm lẫn thông tin tài khoản, toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm sang tài khoản của chị Như.

Tại trụ sở Công an xã Tri Tôn, chị Ngô Thị Huỳnh Như đã trao trả tượng trưng số tiền 500 triệu đồng cho chị Lê Thị Kim Ca. Sau đó, 2 bên sẽ đến ngân hàng để hoàn tất thủ tục chuyển trả theo đúng quy định.

Qua các vụ việc chuyển khoản nhầm tương tự, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trong quá trình giao dịch tài chính, kiểm tra kỹ các thông tin trước khi chuyển tiền.

Trong trường hợp nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng hoặc chuyển hoàn khi nhận được tiền từ tài khoản lạ. Người dân cần liên hệ ngay với công an hoặc ngân hàng để được hướng dẫn xử lý minh bạch, tránh các rủi ro pháp lý hoặc chiêu trò lừa đảo tinh vi.