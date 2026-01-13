Người ta buôn hàng Tết hối hả kiếm tiền, vợ chồng tôi chưa bán được món nào đã mất cả tiền lãi

Năm ngoái, nhà Hoàng bắt đầu nghĩ đến chuyện buôn đồ Tết từ khoảng đầu tháng 11 âm lịch. Cả năm đi làm công ăn lương, trừ chi phí sinh hoạt, tiền học cho con, tiền trả góp chiếc xe máy, đến cuối năm trong tay họ gần như chẳng còn bao nhiêu. Thấy người ta buôn bán Tết kiếm nhanh, Hoàng bàn với vợ vay mượn một khoản, làm ăn một vụ, mong có cái Tết đỡ nặng đầu.

Nhưng ngay từ khâu đầu tiên, hai vợ chồng đã không thống nhất được với nhau nên buôn gì.

Vay tiền đi buôn hàng Tết

Hoàng muốn buôn những mặt hàng “ăn Tết” đúng nghĩa: giỏ quà, bánh kẹo nhập, rượu bia. Theo anh, Tết người ta mua biếu là chính, lời cao, bán nhanh, chỉ cần đánh đúng phân khúc. Vợ Hoàng thì ngược lại, chị muốn buôn mấy thứ vốn ít, xoay vòng nhanh như mứt quả, hạt dưa, khô gà, đồ ăn vặt, lãi không nhiều một đơn, nhưng ít rủi ro, bán lẻ được dần.

Hai người nói qua nói lại suốt mấy tối. Hoàng cho rằng buôn nhỏ thì lời chẳng đáng bao nhiêu, không đủ bù công. Vợ thì lo vay tiền mà ôm hàng lớn, nhỡ bán chậm thì chết lãi. Mỗi người đều có lý, không ai chịu nhường ai.

Trong lúc chưa chốt được phương án, Hoàng vẫn quyết định đi vay trước. Anh mượn bạn bè, mượn người quen, gom được 120 triệu, kèm theo đó là tiền lãi tính theo ngày. Ban đầu cả hai nghĩ đơn giản, vay sớm cho chủ động, đến lúc nhập hàng thì có sẵn tiền. Nhưng tiền nằm trong tay mà kế hoạch thì chưa có, ngày nào cũng trôi qua trong thấp thỏm.

Càng gần Tết, áp lực càng lớn. Giá hàng bắt đầu nhích lên, chỗ sỉ quen cũng báo sắp hết hàng đẹp. Hoàng sốt ruột, vợ Hoàng thì càng lo. Tiền lãi mỗi ngày như cái kim chọc vào đầu, nhắc rằng thời gian không còn nhiều nhưng mỗi lần ngồi xuống bàn lại quay về vòng tranh cãi cũ.

Có hôm Hoàng định tự quyết, đi đặt cọc giỏ quà. Nhưng vừa nói ra, vợ anh liền phản đối gay gắt. Chị hỏi nếu ôm cả trăm giỏ mà không bán kịp thì tiền đâu trả nợ. Hoàng bực, nói nếu cái gì cũng sợ thì chẳng bao giờ khá lên. Thế là trong không khí căng thẳng, Hoàng không còn tâm trạng đi nhập hàng, cuối cùng hai vợ chồng mới thống nhất mỗi thứ nhập một ít bán xem sao, mặt hàng nào chạy thì nhập nhiều. Nhưng tầm đó, giá hàng hóa lên, đồ đẹp cũng đã hết nên buôn bán chẳng được bao nhiêu, cũng may là vừa đủ trả nợ, coi như làm không công cả tháng trời.

Ảnh minh họa

4 điểm cần lưu ý khi muốn buôn hàng Tết

Năm nay, rút kinh nghiệm nên gia đình Hoàng đã ngồi lại nhìn nhận vấn đề từ sớm.

Có thể thấy, sai lầm lớn nhất của họ không nằm ở việc chọn buôn mặt hàng nào, mà là vay tiền trước khi có kế hoạch rõ ràng. Tiền vay có lãi giống như một đồng hồ đếm ngược. Khi chưa biết dùng nó vào đâu mà đã mang về nhà, áp lực tâm lý sẽ tăng lên từng ngày, dễ dẫn đến quyết định vội vàng hoặc mâu thuẫn gia đình.

Thứ hai, vợ chồng Hoàng đã không xác định được khả năng chịu rủi ro của mình . Với nguồn vốn đi vay, đặc biệt là vay lãi ngày, nguyên tắc cơ bản là ưu tiên hàng dễ xoay vòng, bán được chậm cũng không “chết đứng”. Những mặt hàng vốn lớn, lời cao thường đi kèm rủi ro tồn kho và áp lực thanh khoản rất lớn, không phù hợp với người mới tập tành buôn bán và vốn vay.

Thứ ba, buôn bán Tết không chỉ là chọn mặt hàng “đúng”, mà còn là chọn thời điểm . Khi đã chậm hơn thị trường, cần điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận xuống thấp hơn, thậm chí chấp nhận buôn nhỏ để học thị trường, thay vì cố gắng “ăn dày” trong thời gian ngắn.

Cuối cùng, tài chính gia đình không chỉ là bài toán lời lỗ, mà còn là bài toán đồng thuận. Khi hai vợ chồng không cùng một nhịp, mọi quyết định đều trở nên nặng nề. Thà buôn nhỏ nhưng yên tâm còn hơn buôn lớn trong căng thẳng, để rồi sau Tết vừa hết tiền, vừa mệt mỏi vì những rạn nứt không đáng có.