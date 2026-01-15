Giá vàng hôm nay 15/1: Lập đỉnh lịch sử mới

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới bởi dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay, cùng với những bất ổn địa chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng.

Giá vàng giao ngay có thời điểm chạm ngưỡng 4.634,33 USD/ounce, mức cao nhất từ trước đến nay, trước khi lùi nhẹ và ổn định quanh 4.600 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích của HSBC, rủi ro địa chính trị gia tăng cùng gánh nặng nợ công leo thang có thể đẩy giá vàng lên tới mức 5.050 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026, tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh mạnh hơn trong nửa cuối năm.

Còn theo các nhà phân tích của Ngân hàng Citi, giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce trong quý I năm 2026, trong khi bạc có thể chạm 100 USD/ounce. Các chiến lược gia viện dẫn “rủi ro địa chính trị gia tăng, tình trạng thiếu hụt kéo dài trên thị trường vật chất và những bất ổn mới liên quan đến tính độc lập của Fed” là những yếu tố đứng sau quyết định nâng dự báo.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 15/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 161,5 triệu đồng/lượng (mua) - 163,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng lập đỉnh lịch sử mới. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng (mua) và 161,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,1 - 16,35 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 1,05 - 16,35 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.615 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ngân hàng Commerzbank đã nâng dự báo giá vàng vào cuối năm 2026 lên 4.900 USD/ounce. Trong khi đó, CME Group cho biết họ sẽ điều chỉnh cách thiết lập mức ký quỹ đối với kim loại quý nhằm xử lý tình trạng biến động mạnh của thị trường.

Theo các nhà phân tích của WGC, dù vẫn thận trọng trước khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh khi giá tiến sát vùng 4.600 USD/ounce, nhưng thị trường hiện chưa ghi nhận trạng thái vị thế cực đoan.

Tuần này, có 16 chuyên gia tham gia khảo sát vàng của Kitco News, trong đó các chuyên gia Phố Wall thể hiện quan điểm áp đảo rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Có 14 người, tương đương 88%, dự báo giá vàng sẽ đi lên.

Chỉ có một chuyên gia, chiếm 6%, cho rằng giá sẽ giảm, trong khi một người khác dự báo vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát trực tuyến với nhà đầu tư cá nhân ghi nhận tổng cộng 268 lượt bình chọn, với tâm lý lạc quan tiếp tục duy trì ở mức cao.

Có 184 nhà đầu tư, tương đương 69%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 44 người, chiếm 16%, dự đoán kim loại quý này sẽ suy yếu. 40 người còn lại, chiếm 15% tổng số, cho rằng giá vàng sẽ tích lũy và đi ngang.