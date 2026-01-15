Lý do giá vàng bạc tăng rất mạnh

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 161,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mức 163,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Có mức tăng tương tự, vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 162 - 163,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước đồng loạt lập đỉnh mới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.613 USD/ounce, tăng 28 USD so với sáng qua.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng tăng mạnh so với sáng qua. Cụ thể Phú Quý niêm yết ở 3,4 - 3,5 triệu đồng/lượng, tương đương 93,7 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat niêm yết 3,4 - 3,5 triệu đồng/lượng, tương đương 94 triệu đồng/kg… Hiện, giá bạc thế giới niêm yết 93,37 USD/ounce.

Như vậy, trong vòng 1 tháng qua, giá bạc tăng 45% trong khi giá vàng tăng 8%.

Động lực chính của đà tăng giá vàng hiện nay đến từ những bất ổn vĩ mô và chính trị. Các tranh cãi xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, cùng rủi ro gia tăng về chính sách thương mại đã khiến dòng tiền tiếp tục tìm đến vàng như một kênh phòng vệ dài hạn.

Tương tự giá vàng, ngoài bối cảnh vĩ mô, giá bạc tăng giá còn nhờ sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như là kim loại quý trong công nghiệp.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.135 đồng/ USD , tăng 6 USD so với sáng qua. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.061 - 26.391 đồng/USD (mua -bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch mốc 26.600 - 26.650 đồng/USD.