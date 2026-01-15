Giá bạc hôm nay 15-1: Rung lắc dữ dội ở vùng đỉnh lịch sử

Sáng 15-1, giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý niêm yết trong khoảng 3,33 - 3,43 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm khoảng 2,3% so với hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) công bố giá mua bán ở mức 3,42 - 3,51 triệu đồng/lượng, giảm đáng kể so với mốc cao nhất hôm qua là 3,55 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc loại 1kg, Phú Quý niêm yết ở mức 91,57 triệu đồng, trong khi SBJ bán ra 93,68 triệu đồng, giảm nhiều nhất tới 3,3 triệu đồng so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, sáng nay lúc 10 giờ, theo giờ Việt Nam, giá bạc được giao dịch ở mức 88,55 USD/ounce, mất hơn 5,15% so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, bạc lập đỉnh thời đại trên 93 USD/ounce, sau đó giảm trở lại do gặp áp lực chốt lời.



Giá bạc giảm nhanh

Theo giới phân tích, bạc cùng với vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, sau khi liên tục có chuỗi tăng sốc. Năm 2025, giá bạc đã tăng khoảng 170%. Qua năm 2026, bạc tiếp tục đi lên từ vùng 70 USD/ounce lên vượt qua mốc 90 USD/ounce (+28%) trước phiên giảm mạnh.

Một số chuyên gia đã cảnh báo đà tăng nóng của giá bạc và sức ép có thể điều chỉnh. Đặc biệt, trong trường hợp bạc chỉnh, giá sẽ lao dốc mạnh hơn so với giá vàng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 20% so với giá bạc trong nước.

Giá bạc Phú Quý giảm sau nhiều phiên tăng rất mạnh



