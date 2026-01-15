99% người mắc 3 sai lầm này đều nợ chồng chất

Tiền trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu nhưng vẫn có thể mua sắm thả ga, thậm chí chốt đơn không thèm nhìn giá. Với thẻ tín dụng, điều tưởng chừng vô lý này lại hoàn toàn có thật.

Dùng thẻ tín dụng vốn không xấu. Vấn đề nằm ở cách sử dụng. Khi thẻ tín dụng được dùng như một “chiếc ví không đáy”, nó rất dễ biến thành công cụ kéo người dùng vào vòng xoáy nợ nần lúc nào không hay. Thực tế, có 3 kiểu dùng thẻ tín dụng khá phổ biến mà nếu mắc phải, chẳng khác nào tự rước nợ vào người, dù ban đầu ai cũng nghĩ “mình kiểm soát được”.

1. Mở thẻ hạn mức cao gấp 5-7 lần lương khi chưa bỏ được thói quen chi tiêu vô tội vạ

Nhiều người mở thẻ tín dụng trong tâm thế rất hào hứng. Ngân hàng cấp hạn mức vài chục, thậm chí cả trăm triệu đồng, cao gấp nhiều lần thu nhập hàng tháng, khiến người dùng có cảm giác mình đang “giàu hơn”. Vấn đề là hạn mức cao không đồng nghĩa với khả năng chi trả cao. Nếu thu nhập mỗi tháng chỉ 10-15 triệu đồng, nhưng trong tay lại có thẻ với hạn mức 60-70 triệu, thì đó là một cám dỗ rất lớn cho việc chi tiêu quá tay.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi chưa dứt được thói quen mua sắm cảm tính, chi tiền theo cảm xúc, thẻ tín dụng giống như một cú hích nguy hiểm. Mua sắm online, ăn uống, du lịch, đồ công nghệ… tất cả đều chỉ cần quẹt thẻ là xong, không thấy tiền “ra khỏi ví” nên rất dễ tiêu nhiều hơn dự tính. Đến cuối kỳ sao kê, con số dư nợ xuất hiện mới khiến nhiều người giật mình, nhưng lúc đó thì đã muộn.

Nguy hiểm hơn là không ít người lại tự trấn an rằng “mỗi tháng trả dần là được”, trong khi số tiền phải trả thường đã vượt quá khả năng cân đối chi tiêu. Việc mở thẻ hạn mức cao khi chưa có kỷ luật tài chính chẳng khác nào đưa cho mình một khoản vay lớn mà không có kế hoạch trả nợ rõ ràng ngay từ đầu.

2. Không tìm hiểu cách thanh toán, lãi suất dư nợ thẻ tín dụng

Sai lầm tiếp theo là dùng thẻ tín dụng nhưng gần như mù mờ về cách tính lãi và thời hạn thanh toán. Không ít người nghĩ rằng chỉ cần trả một phần nhỏ mỗi tháng là ổn, hoặc hiểu nhầm rằng lãi suất thẻ không quá cao. Trên thực tế, lãi suất dư nợ thẻ tín dụng thường ở mức cao so với các khoản vay thông thường, và được tính trên toàn bộ dư nợ ngay cả khi đã thanh toán tối thiểu.

Việc không tìm hiểu kỹ còn dẫn đến tâm lý chủ quan. Nhiều người chỉ nhìn vào số tiền tối thiểu phải trả, mà không nhận ra rằng trả tối thiểu đồng nghĩa với việc chấp nhận gánh lãi suất cao trong thời gian dài. Thẻ tín dụng lúc này không còn là công cụ thanh toán tiện lợi, mà trở thành một khoản vay tiêu dùng đắt đỏ đúng nghĩa.

3. Thẻ cũ chưa trả hết đã “sang ngang” mở thẻ mới

Khi dư nợ bắt đầu chồng chất, thay vì dừng chi tiêu lại để xử lý, một số người lại chọn cách mở thêm thẻ mới. Lý do thường nghe là “xoay vòng”, “dùng thẻ mới trả thẻ cũ”, hoặc đơn giản là muốn có thêm hạn mức để tiếp tục chi tiêu. Đây là bước trượt dài nguy hiểm nhất trong hành trình rước nợ vào người.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Việc sở hữu nhiều thẻ tín dụng cùng lúc khiến khả năng kiểm soát tài chính giảm mạnh. Mỗi thẻ có ngày sao kê, ngày thanh toán và mức lãi suất khác nhau, rất dễ dẫn đến nhầm lẫn, quên hạn, hoặc thanh toán thiếu. Chưa kể, cảm giác có nhiều thẻ trong tay thường tạo ra ảo tưởng rằng mình vẫn còn “dư địa tài chính”, trong khi thực chất chỉ là đang vay chỗ này để bù chỗ kia.

Vòng xoáy này khiến người dùng ngày càng phụ thuộc vào thẻ tín dụng để duy trì chi tiêu hàng ngày. Thu nhập không tăng, nhưng nghĩa vụ trả nợ thì nhiều lên, cuối cùng dẫn đến áp lực tài chính nặng nề. Lúc này, thẻ tín dụng không còn phục vụ cuộc sống, mà chính cuộc sống phải xoay quanh việc trả nợ thẻ.