Thuế TP.HCM thông báo nóng

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế áp dụng trong tháng 01/2026, trong đó bao gồm các mốc thời gian đối với kê khai theo tháng, theo quý và nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với kê khai theo tháng (kỳ thuế tháng 12/2025), thời hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế là ngày 20/01/2026, áp dụng cho các sắc thuế gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Đối với kê khai theo quý (kỳ thuế quý IV/2025), thời hạn chót được lùi đến ngày 02/02/2026 do hạn gốc 31/01/2026 rơi vào ngày Thứ Bảy. Thời hạn này áp dụng cho hồ sơ khai thuế và tiền thuế GTGT, TNCN.

Riêng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý IV/2025, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền thuế chậm nhất vào ngày 30/01/2026. Theo quy định, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN theo quý, tuy nhiên phải đảm bảo tổng số thuế TNDN tạm nộp của 4 quý đạt tối thiểu 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm.

Trường hợp nộp thiếu so với mức quy định, doanh nghiệp có thể đối mặt với tiền phạt chậm nộp ở mức 0,03%/ngày, tính trên số thuế còn thiếu kể từ sau ngày 30/01/2026.

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động rà soát nghĩa vụ, hoàn thành việc kê khai và nộp thuế đúng hạn. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, người nộp thuế cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn kịp thời.

Năm 2025, lần đầu tiên Thuế TP.HCM ghi nhận số thu ngân sách Nhà nước vượt 600.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế TP.HCM quản lý trong giai đoạn 2021–2025 đạt 2.446.704 tỷ đồng, tương ứng 116,2% dự toán cả giai đoạn.

Xét theo cơ cấu nguồn thu, thu nội địa đạt 2.173.578 tỷ đồng, bằng 112,9% dự toán; thu từ dầu thô đạt 73.127 tỷ đồng, tương đương 151,6% dự toán; trong khi thu từ thuế, phí đạt 1.963.534 tỷ đồng, hoàn thành 114,3% dự toán giai đoạn 2021–2025.

Năm 2026, Thuế TP.HCM được Chính phủ giao nhiệm vụ thu NSNN là 627.000 tỷ đồng (chiếm gần 28% nhiệm vụ thu của toàn ngành). HĐND TP.HCM giao bổ sung với tổng thu là 628.175 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 588.675 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 39.500 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 90.000 tỷ đồng.