Giá vàng hôm nay 16/1: Nhà đầu tư chốt lời, vàng chững lại

Giá vàng thế giới chững lại do các nhà đầu tư tranh thủ chốt lời. Bên cạnh đó, vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn khi thị trường lao động Mỹ cho thấy sự bền bỉ, với số lượng người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống dưới 200.000.

Bộ Lao động Mỹ cho biết hôm thứ Năm rằng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cấp bang đã giảm 9.000 đơn, xuống mức đã điều chỉnh theo mùa là 198.000 trong tuần kết thúc vào ngày 10-1. Dữ liệu này vượt xa kỳ vọng, theo ước tính đồng thuận, các nhà kinh tế dự báo số đơn sẽ tăng lên 215.000. Số liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh giảm nhẹ xuống 207.000. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong vòng 12 tháng qua số đơn xin trợ cấp thất nghiệp rơi xuống dưới mốc 200.000.

Thị trường vàng không có phản ứng đáng kể trước dữ liệu tích cực của thị trường lao động, dù đã xuất hiện một phần hoạt động chốt lời.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng chững lại từ đỉnh lịch sử. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 16/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 160,8 triệu đồng/lượng (mua) - 162,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 158 triệu đồng/lượng (mua) và 161 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,09 - 16,28 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,98 - 16,28 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.618 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Mặc dù phần lớn các nhà phân tích vẫn giữ quan điểm lạc quan về vàng nhưng do thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn nên một số ý kiến cho rằng biến động giá có thể gia tăng trong ngắn hạn khi thị trường cố gắng xác định lộ trình chính sách tiền tệ của Mỹ đến năm 2026.

Các nhà phân tích cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cần thấy sự suy yếu rõ ràng hơn của thị trường lao động trước khi thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất bổ sung.

Ông Aaron Hill, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường tại FP Markets nhận định: Tín hiệu lao động mạnh hơn làm giảm tính cấp bách của việc Fed phải cắt giảm lãi suất một cách quyết liệt, qua đó hỗ trợ đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn.

Ngân hàng Commerzbank đã nâng dự báo giá vàng vào cuối năm 2026 lên 4.900 USD/ounce. Trong khi đó, CME Group cho biết họ sẽ điều chỉnh cách thiết lập mức ký quỹ đối với kim loại quý nhằm xử lý tình trạng biến động mạnh của thị trường.

Theo các nhà phân tích của WGC, dù vẫn thận trọng trước khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh khi giá tiến sát vùng 4.600 USD/ounce nhưng thị trường hiện chưa ghi nhận trạng thái vị thế cực đoan.