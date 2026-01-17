Sau đợt tăng mạnh, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại MB trong tháng 1/2026 là bao nhiêu?

Sau đợt điều chỉnh tăng lãi suất huy động gần đây, Ngân hàng Quân đội (MB) đã thiết lập mặt bằng lãi suất mới cho tiền gửi khách hàng cá nhân bằng VND, trong đó mức lãi suất cao nhất đạt 6,4%/năm. Tuy nhiên, tùy theo khu vực áp dụng và quy mô tiền gửi, lãi suất tại MB có sự khác biệt rõ rệt theo từng kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm tại MB – áp dụng cho các chi nhánh thuộc khu vực miền Trung và miền Nam

Theo biểu lãi suất dành riêng cho các chi nhánh thuộc khu vực miền Trung và miền Nam, MB tiếp tục áp dụng lãi suất bậc thang theo số tiền gửi, chia thành hai nhóm dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên.

Đối với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất không kỳ hạn được giữ ở mức 0,05%/năm. Các kỳ hạn 1–3 tuần đồng loạt hưởng lãi suất 0,5%/năm. Sang kỳ hạn 1 tháng, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ đạt 3,6%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng lên 3,7%/năm. Từ 3–5 tháng, lãi suất được nâng lên 4,0%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi 6–11 tháng được MB niêm yết ở mức 4,6%/năm. Kỳ hạn 12–18 tháng ghi nhận lãi suất 5,5%/năm. Đáng chú ý, các kỳ hạn dài từ 24 tháng đến 60 tháng được áp dụng mức 6,3%/năm, đây là mức lãi suất cao nhất đối với nhóm tiền gửi dưới 1 tỷ đồng tại khu vực này.

Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân tại MB áp dụng ở các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam

Đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, mặt bằng lãi suất được nâng cao hơn. Lãi suất không kỳ hạn vẫn ở mức 0,05%/năm, trong khi các kỳ hạn 1–3 tuần duy trì 0,5%/năm. Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất đạt 3,8%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng lên 3,9%/năm. Từ 3–5 tháng, lãi suất đạt 4,2%/năm.

Với các kỳ hạn 6–11 tháng, MB niêm yết lãi suất 4,8%/năm cho khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng. Kỳ hạn 12–18 tháng có lãi suất 5,6%/năm. Đặc biệt, tại các kỳ hạn dài 24–60 tháng, lãi suất tiếp tục được nâng lên 6,4%/năm, hiện là mức lãi suất cao nhất tại MB.

Lãi suất tiết kiệm tại MB – biểu lãi suất thông thường

Bên cạnh biểu riêng cho khu vực miền Trung và miền Nam, MB cũng công bố biểu lãi suất thông thường áp dụng trên toàn hệ thống, với mặt bằng lãi suất thấp hơn ở các kỳ hạn dài.

Cụ thể, với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất không kỳ hạn là 0,05%/năm, các kỳ hạn 1–3 tuần ở mức 0,5%/năm. Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất 3,5%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,6%/năm; các kỳ hạn 3–5 tháng đạt 3,9%/năm. Từ 6–11 tháng, lãi suất tăng lên 4,5%/năm. Ở các kỳ hạn 12–18 tháng, lãi suất được niêm yết 5,4%/năm, trước khi đạt mức cao nhất 6,2%/năm tại các kỳ hạn 24–60 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân tại MB dành cho khách hàng thông thường

Đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên theo biểu thông thường, lãi suất kỳ hạn 1 tháng đạt 3,7%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,8%/năm; các kỳ hạn 3–5 tháng ở mức 4,1%/năm. Từ 6–11 tháng, lãi suất tăng lên 4,7%/năm. Kỳ hạn 12–18 tháng ghi nhận 5,5%/năm, trong khi các kỳ hạn dài 24–60 tháng được áp dụng mức 6,3%/năm, là mức cao nhất trong biểu lãi suất thông thường.