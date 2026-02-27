11 năm mua vàng không thiếu tháng nào, tôi quyết định: Từ giờ không mua vàng nữa!

11 năm trước, tôi bắt đầu mua vàng theo cách rất kỷ luật: mỗi tháng mua một ít trong khả năng, có tháng được hơn 1 chỉ, có tháng lại chỉ 5 phân nhưng tháng nào cũng mua đều như vắt tranh. Không cần biết giá lên hay xuống, cứ có lương là trích ra một phần để mua vàng. Thói quen ấy theo tôi qua bao lần tăng lương, chuyển việc, lập gia đình, có con. Vàng trở thành một “người bạn” âm thầm trong kế hoạch tài chính của tôi.

Nhưng sau 11 năm đều đặn như thế, tôi quyết định đã đến lúc phải dừng lại. Không phải vì tôi chán vàng hay tôi hết tiền, lý do đơn giản hơn nhiều.

1. Mục tiêu tích lũy ban đầu đã hoàn thành

Ngày trước, tôi mua vàng vì một lý do rất rõ ràng: cần một cách giữ tiền an toàn, tránh tiêu linh tinh. Với tôi khi ấy, vàng giống như một cái “két sắt” hữu hình. Cầm trên tay một chỉ vàng, tôi có cảm giác tiền của mình được neo lại ở đó, không bay đi đâu cả.

Suốt hơn một thập kỷ, số vàng ấy lớn dần lên. Từ vài chỉ thành vài cây. Từ một khoản “để dành cho chắc” thành một phần tài sản đáng kể trong gia đình. Đến một lúc, tôi ngồi lại và tự hỏi: mình mua vàng để làm gì nữa?

Quỹ dự phòng đã đủ. Khoản dành cho những tình huống bất ngờ cũng đã sẵn. Tôi không còn ở giai đoạn phải cố gom góp từng chút để tạo nền móng. Mục tiêu tích lũy cơ bản đã hoàn thành, vậy thì việc tiếp tục mua chỉ vì… thói quen có còn hợp lý?

Dừng lại ở đây không phải là phủ nhận hành trình 11 năm, mà là thừa nhận rằng mình đã đi hết một chặng đường. Giờ là lúc được nghỉ ngơi và hưởng thụ.

2. Dòng tiền cần linh hoạt hơn

Mua vàng hàng tháng giúp tôi kỷ luật, nhưng cũng vô tình làm dòng tiền của tôi bị “đóng khung”. Cứ đến kỳ lương là trích ra một khoản cố định. Tháng nào thu nhập cao thì không sao, nhưng những tháng có nhiều kế hoạch như sửa nhà, cho con học thêm, đầu tư vào kỹ năng cá nhân,... tôi vẫn cố ép mình giữ đúng nhịp mua vàng, quả thực là không dễ dàng.

Dần dần tôi nhận ra, tài chính không chỉ là tích lũy, mà còn là phân bổ hợp lý theo từng giai đoạn. Có những thời điểm nên ưu tiên học thêm một khóa học, đầu tư cho sức khỏe, hoặc thử sức với một dự án mới. Những khoản đó có thể không “cầm nắm” được như vàng, nhưng lại tạo ra giá trị lâu dài.

Khi dừng mua vàng hàng tháng, tôi thấy dòng tiền của mình linh hoạt hơn. Tôi chủ động quyết định tháng này ưu tiên điều gì, thay vì mặc định vàng luôn đứng đầu danh sách.

3. Tôi muốn chuyển từ “giữ tiền” sang “tạo ra tiền”

11 năm qua, vàng giúp tôi giữ giá trị tài sản tương đối tốt. Tôi biết ơn điều đó. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra mình đang quá tập trung vào việc giữ tiền, mà ít chú ý đến việc làm cho tiền sinh lời và “nhân” tiền.

Vàng có thể tăng giá theo thời gian, nhưng bản thân nó không tạo ra dòng tiền. Trong khi đó, ở giai đoạn hiện tại, tôi muốn thử những kênh đầu tư có khả năng tạo thu nhập định kỳ, dù đi kèm với việc phải học hỏi và chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Việc dừng mua vàng không đồng nghĩa với việc bán hết số đang có. Tôi vẫn giữ nó như một phần tài sản an toàn. Nhưng thay vì tiếp tục bồi thêm mỗi tháng, tôi dành khoản tiền đó để tìm hiểu thêm về đầu tư, kinh doanh nhỏ, hoặc đơn giản là nâng cấp kỹ năng để tăng thu nhập chủ động.

Sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy mình đang tiến thêm một bước trong tư duy tài chính. Từ chỗ chỉ muốn bảo toàn, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến việc phát triển.

Quyết định dừng lại một thói quen kéo dài 11 năm không hề dễ. Có tháng đầu tiên không mua vàng, tôi còn thấy thiếu thiếu, như quên làm một việc quan trọng. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều quan trọng không phải là mua hay không mua vàng, mà là mình hiểu rõ vì sao mình làm điều đó.

Mỗi giai đoạn cuộc đời sẽ có một chiến lược tài chính phù hợp. Có lúc cần tích lũy thật chắc. Có lúc cần linh hoạt. Có lúc cần mạnh dạn thử cái mới. Với tôi, 11 năm mua vàng đều đặn là một nền móng vững vàng. Và chính vì có nền móng ấy, tôi đủ tự tin để dừng lại. Dừng lại không phải là thụt lùi. Đôi khi, đó là cách để chuẩn bị cho một bước đi khác phù hợp hơn với phiên bản hiện tại của chính mình.