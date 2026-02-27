Sao kê tài khoản doanh nghiệp, phát hiện 1 nhân viên đã nghỉ việc được 2 năm vẫn đều đặn nhận hơn 4,9 tỷ đồng từ công ty: Cảnh sát lập tức vào cuộc

Theo thông tin từ cơ quan kiểm sát tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào năm 2022, ông Trương – chủ một công ty kinh doanh giày dép trên nền tảng thương mại điện tử – phát hiện tài khoản doanh nghiệp thiếu hụt nhiều khoản tiền khi tiến hành kiểm tra định kỳ cùng bộ phận tài chính. Điều bất thường là các khoản tiền này đều được chuyển tới cùng một tài khoản.

Khi sao kê rà soát kỹ thông tin người nhận, ông Trương nhận ra chủ tài khoản không phải ai xa lạ mà chính là cựu nhân viên họ Lý, người đã nghỉ việc được 2 năm. Sự việc khiến ban lãnh đạo đặt câu hỏi: vì sao một người đã rời công ty lại có thể tiếp tục phát sinh giao dịch với tài khoản nội bộ?

Nghi ngờ có hành vi gian lận, ông Trương lập tức cho kiểm tra lại toàn bộ hệ thống camera giám sát. Hình ảnh ghi lại cho thấy, sau khi nghỉ việc, nhân viên họ Lý nhiều lần lén quay trở lại công ty vào thời điểm vắng người. Tại đây, người này mở khóa điện thoại công việc và thực hiện các thao tác chuyển tiền.

Theo phía công ty, để phục vụ công tác chăm sóc khách hàng và xử lý các khoản bồi thường hậu mãi, công ty đã thiết lập 2 tài khoản Alipay dùng chung. Nhân viên có thể sử dụng điện thoại công việc để đăng nhập và chi trả một số khoản tiền nhất định cho khách khi cần giải quyết khiếu nại.

Trước khi nghỉ việc, Lý đã âm thầm ghi nhớ toàn bộ mật khẩu của điện thoại và tài khoản thanh toán. Sau khi rời công ty, khi chưa tìm được việc làm mới và tiền tiết kiệm dần cạn kiệt, Lý nảy sinh ý định quay lại công ty cũ để trộm tiền. Ban đầu, anh chỉ chuyển đi một số tiền nhỏ. Tuy nhiên, khi hành vi này được thực hiện trót lọt nhiều lần mà không bị phát hiện, Lý tiếp tục lặp lại thủ đoạn trong thời gian dài.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2022, Lý đã nhiều lần tự ý chuyển tiền từ tài khoản Alipay của công ty sang tài khoản cá nhân của mình với tổng số tiền lên tới hơn 1,3 triệu NDT (hơn 4,9 tỷ đồng). Toàn bộ hành vi đều được camera giám sát của công ty ghi lại.

Tháng 9/2022, khi người này tiếp tục quay lại công ty với ý định thực hiện hành vi trộm cắp, ông Trương đã trực tiếp bắt quả tang và lập tức trình báo cảnh sát. Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã nhanh chóng có mặt và bắt giữ nghi phạm.

Cơ quan kiểm sát xác định, hành vi của nhân viên họ Lý có mục đích chiếm đoạt tài sản trái phép, số tiền đặc biệt lớn, đã cấu thành tội trộm cắp theo quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự Trung Quốc. Sau khi bị bắt, Lý thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt. Tháng 12/2022, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nghĩa Ô đã chính thức truy tố Lý theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Vụ việc được xem là bài học cảnh báo đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử tại Nghĩa Ô – địa phương vốn nổi tiếng với hoạt động kinh doanh trực tuyến sôi động và số lượng doanh nghiệp lớn. Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến nghị, trong quá trình vận hành, doanh nghiệp cần siết chặt công tác quản lý tài khoản tài chính và quyền truy cập của nhân viên.

Cụ thể, doanh nghiệp nên thu hẹp phạm vi những người biết mật khẩu thanh toán, thường xuyên thay đổi mật khẩu, thiết lập cơ chế phân quyền rõ ràng và kiểm tra định kỳ hệ thống giao dịch. Khi nhân viên nghỉ việc, bộ phận quản lý cần kịp thời hủy hoặc điều chỉnh quyền truy cập, đồng thời thay đổi mật khẩu các tài khoản liên quan để tránh rủi ro bị lợi dụng.

Trường hợp của công ty ông Trương cho thấy, tăng cường kiểm soát nội bộ và bảo mật tài khoản không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp vận hành an toàn và bền vững.

(Theo zjjcy.gov.cn)