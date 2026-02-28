Sáng 28/2: Giá vàng SJC, vàng nhẫn bật tăng tới 3,5 triệu đồng/lượng

Đối với vàng miếng, các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI và PNJ đồng loạt nâng giá lên 184 – 187 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng so với kết phiên trước đó. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng từ mức 180,5 – 183,5 triệu đồng/lượng lên 184 – 187 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.



Với vàng nhẫn, giá cũng đi lên tương tự. SJC, DOJI, PNJ hiện giao dịch quanh 183,8 – 186,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 3 triệu đồng/lượng so với đầu ngày. PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 184 – 187 triệu đồng/lượng, tăng từ 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng.

----------------

Trước giờ mở cửa phiên sáng 28/2, thị trường vàng trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi phần lớn doanh nghiệp không điều chỉnh giá so với phiên liền trước.

Với vàng miếng, SJC, DOJI, PNJ tiếp tục niêm yết quanh mức 181 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Biên độ chênh lệch mua – bán duy trì ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đã điều chỉnh giảm giá vàng miếng xuống 180,5 – 183,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung của thị trường.

Với vàng nhẫn, xu hướng giảm nhẹ cũng được ghi nhận tại một số thương hiệu. Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá vàng nhẫn về mức 180,5 – 183,5 triệu đồng/lượng. SJC giao dịch quanh mốc 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI, PNJ giao dịch ở mức 180,9 – 183,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới một lần nữa lấy lại đà tăng và vượt mốc 5.200 USD/ounce, khi những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Tại thời điểm ghi nhận, giá giao ngay đang giao động quanh mức 5.278 USD/ounce, tăng hơn 2% so với cuối tuần trước.

Dù vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh của tháng 1, kim loại quý này đã bật tăng mạnh từ vùng đáy. Giá vàng hiện cao hơn khoảng 19% so với mức đáy gần 4.400 USD/ounce.

Ông Aaron Hill, Giám đốc phân tích thị trường tại FP Markets, cho biết dù có quan điểm tích cực về vàng, ông chưa kỳ vọng giá sẽ sớm bứt phá lên các mức đỉnh mới.

"Đà phục hồi mạnh trong tháng sau giai đoạn biến động của tháng 1 cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì, nhờ nhu cầu trú ẩn và kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tích lũy thay vì tăng tốc mạnh," ông nhận định.

Dù vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi vai trò phòng ngừa rủi ro địa chính trị, kim loại quý này vẫn nhạy cảm với chính sách tiền tệ của Mỹ. Bộ Lao động Mỹ cho biết lạm phát bán buôn trong 12 tháng qua tăng 2,9%, cao hơn dự báo 2,6% của các nhà kinh tế. Theo các chuyên gia, điều này có thể gây áp lực lên vàng, do lạm phát cao có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Ông Hill cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi ngang trong bối cảnh này.

"Cho đến khi Fed đưa ra định hướng rõ ràng hơn, thị trường nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp. Dữ liệu PPI sẽ là yếu tố kích hoạt ngắn hạn: lạm phát hạ nhiệt sẽ hỗ trợ giá vàng, trong khi số liệu cao hơn có thể tạo áp lực tạm thời nhưng khó làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn nếu không ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng lãi suất," ông nói.

Bà Michele Schneider, Giám đốc chiến lược thị trường tại MarketGauge, cho rằng dù vàng và bạc vẫn còn dư địa tăng, nhưng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hiện không thực sự hấp dẫn. Bà dự báo vàng sẽ gặp kháng cự mạnh quanh 5.400 USD/ounce.

Bà cũng bày tỏ lo ngại rằng khi giá vàng đã ở mức cao, nhà đầu tư có thể chuyển sang các tài sản trú ẩn khác, đặc biệt là trái phiếu.