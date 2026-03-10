Có lương là đi mua vàng: Phải cầm được vàng trong tay, chi tiêu mua sắm gì cũng xếp sau vàng hết

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ tại Trung Quốc hình thành thói quen mua vàng như một cách tiết kiệm và đầu tư dài hạn. Thay vì chờ tích lũy đủ tiền để mua vàng miếng lớn, họ lựa chọn những sản phẩm nhỏ gọn, giá vừa phải và mua dần theo từng tháng.

Ưu tiên số 1 sau khi lương về: Tiệm vàng!

Wang Jin - Một lập trình viên làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc), là một trong số những người có thói quen mua vàng hàng tháng như vậy. Mỗi khi nhận lương, anh lại dành một khoản tiền nhỏ để mua một "hạt vàng" - loại vàng có trọng lượng rất nhỏ, thường chỉ khoảng 1 gram. Với mức giá khoảng 1.100 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng), những món vàng nhỏ này không tạo áp lực tài chính lớn nhưng vẫn giúp anh tích lũy tài sản theo thời gian. Sau hơn một năm duy trì thói quen này, Wang đã có một bộ sưu tập khá đáng kể và xem đó như một cách tiết kiệm kỷ luật.

Ảnh minh họa (Nguồn: China News)

Không chỉ có Wang Jin, nhiều người trẻ khác cũng đang thay đổi cách chi tiêu của mình. Lin Wei, 27 tuổi, cho biết trước đây cô thường dành tiền mua túi xách hoặc các món đồ thời trang đắt tiền. Tuy nhiên, sau một thời gian nhận ra rằng những món đồ này nhanh chóng lỗi mốt và mất giá, cô bắt đầu chuyển sang mua vàng. Theo Lin, vàng có một lợi thế lớn là luôn giữ được giá trị nhất định. Ngay cả khi kiểu dáng trang sức không còn hợp thời, người sở hữu vẫn có thể bán lại theo giá thị trường.

Trong khi đó, Liu Hua - Một bạn trẻ 23 tuổi, lại tiếp cận vàng theo hướng đầu tư bài bản hơn. Năm 2024, cô bắt đầu tham gia chương trình tiết kiệm vàng tại ngân hàng, tích lũy dần theo từng tháng. Đến đầu năm 2025, Liu đã sở hữu khoảng 25 gram vàng với mức giá trung bình khoảng 815 NDT mỗi gram (khoảng 2,8 triệu đồng). Ngoài ra, cô còn đầu tư thêm khoảng 4.600 NDT (khoảng 16 triệu đồng) vào các quỹ ETF liên quan đến vàng với mục tiêu sinh lời.

Ảnh minh họa (Nguồn: People's Daily Online)

Ở một góc nhìn khác, Wang Heying, 26 tuổi đến từ thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc), lại gắn việc mua vàng với những dấu mốc cá nhân. Khi chuẩn bị cho đám cưới của mình, cô cho biết trang sức vàng là món đồ không thể thiếu trong danh sách mua sắm. Theo Wang, các thiết kế vàng hiện nay đã trẻ trung và thời trang hơn trước rất nhiều, khiến cô cảm thấy vàng không còn là món trang sức "già nua" như nhiều người từng nghĩ.

Wang cũng cho biết cô thường mua vàng theo từng lần nhỏ, khoảng 1.000 - 2.000 NDT mỗi lần (khoảng 3,5 - 7 triệu đồng). Việc chia nhỏ số tiền giúp cô duy trì thói quen mua vàng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến ngân sách chi tiêu hàng tháng.

Từ những "hạt vàng" nhỏ cho đến các kế hoạch tiết kiệm vàng dài hạn, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc đang biến việc mua vàng thành một phần trong thói quen tài chính cá nhân của mình.

Vì sao mua vàng trở thành xu hướng được người trẻ ưu tiên?

Sự gia tăng trong thói quen mua vàng của người trẻ không chỉ là hiện tượng cá nhân mà đang dần trở thành một xu hướng tiêu dùng rõ rệt. Theo các báo cáo trong ngành trang sức, nhóm tuổi từ 18-34 hiện chiếm hơn một phần ba tổng doanh số bán trang sức vàng tại Trung Quốc, cho thấy sức mua của thế hệ trẻ đang ngày càng chi phối thị trường.

Một khảo sát trong ngành bán lẻ trang sức cho thấy 62% người tiêu dùng trong độ tuổi 18-24 hiện sở hữu ít nhất một món trang sức vàng, tăng mạnh so với khoảng 37% của thời điểm 3 năm đổ về trước. Điều này phản ánh sự thay đổi trong quan niệm của thế hệ trẻ về vàng - từ một món đồ truyền thống sang một sản phẩm vừa mang tính thời trang, vừa mang tính đầu tư.

Ảnh minh họa (Nguồn: China News)

Theo các chuyên gia, nhu cầu mua vàng của người trẻ hiện nay không còn chỉ xoay quanh mục đích tích trữ tài sản như trước. Các sản phẩm vàng nhỏ, thiết kế hiện đại và giá phải chăng đang trở thành lựa chọn phổ biến. Những món trang sức chỉ nặng từ 1-3 gram có thể dễ dàng mua với mức giá vừa túi tiền, phù hợp với thu nhập của người mới đi làm.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng này. Nhiều người trẻ chia sẻ cách phối trang sức vàng với trang phục thường ngày, biến vàng - từ một món đồ chỉ dùng trong các dịp đặc biệt hoặc chỉ được cất trong két sắt, trở thành phụ kiện thời trang hàng ngày.

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, nhóm tuổi từ 25-34 đã trở thành lực lượng tiêu dùng vàng chủ đạo, với tỷ lệ trong tổng số người mua tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong tương lai, nhóm dưới 25 tuổi được dự đoán sẽ tiếp tục trở thành nguồn khách hàng mới quan trọng của thị trường vàng.

Một số chuyên gia tài chính cho rằng việc người trẻ quan tâm nhiều hơn đến vàng cũng phản ánh sự thay đổi trong cách họ tiếp cận đầu tư. So với các kênh như bất động sản hay cổ phiếu - vốn đòi hỏi kiến thức tài chính nhất định, vàng được xem là lựa chọn dễ tiếp cận hơn.

Nhờ khả năng giữ giá tương đối ổn định và tính thanh khoản cao, vàng trở thành một công cụ giúp nhiều người trẻ bắt đầu hành trình quản lý tài sản cá nhân. Thay vì đầu tư lớn ngay từ đầu, họ chọn cách tích lũy từng chút một, vừa tạo thói quen tiết kiệm vừa giảm rủi ro tài chính.

Trong bối cảnh đó, thị trường vàng cũng đang thay đổi để phù hợp với thế hệ khách hàng mới. Từ các sản phẩm vàng siêu nhẹ, trang sức thiết kế trẻ trung cho đến các hình thức đầu tư như tiết kiệm vàng hay quỹ ETF vàng, ngành công nghiệp này đang dần thích nghi với một thế hệ người mua trẻ tuổi hơn, linh hoạt hơn và có tư duy tài chính thực tế hơn.

(Nguồn: People's Daily Online, China News)