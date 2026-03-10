Giá vàng bất ngờ tăng vọt

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng lên mốc 184 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.136 USD/ounce, tăng 76 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc vẫn trong xu hướng giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý ở mức 3,1 - 3,2 triệu đồng/lượng, tương đương 85 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat 84 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.059 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua. Với biên độ 5% theo tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được niêm yết giá mua - bán USD trong biên độ 23.806 - 26.311 đồng/USD.

Một số ngân hàng thương mại lớn niêm yết giá USD quanh mức 26.041-26.311 đồng/USD (mua - bán), tăng khoảng 40 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán so với sáng qua.

Giá USD trên thị trường tự do cũng ghi nhận biến động tăng vọt 300 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ đang giao dịch phổ biến ở mức 27.150-27.200 đồng/USD (mua - bán), cao hơn giá bán USD trong ngân hàng tới gần 900 đồng.