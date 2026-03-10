Ở TP.HCM lương gần 18 triệu, tốn 4 triệu thuê nhà, về quê lương còn 12 triệu nhưng không mất tiền ở: Giờ sao?

Tạm gác lại giấc mơ mua nhà ở thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP.HCM, không ít người - đặc biệt là các gia đình trẻ bắt đầu băn khoăn và “đặt lên bàn cân” 2 phương án: Tiếp tục ở thành phố làm việc dù phải đi thuê nhà, hoặc về quê - chấp nhận thu nhập giảm đôi chút nhưng đỡ được khoản thuê chỗ ở.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây cũng là 1 trường hợp như vậy.

Nguyên văn bài đăng về 2 phương án mà cô đang cân nhắc (Ảnh chụp màn hình)

Có thể thấy:

- Nếu ở lại TP.HCM: Với mức thu nhập 17,5 triệu đồng/tháng, trung bình mỗi tháng, cô sẽ để dành được khoảng 1,5 triệu đồng sau khi trừ đi các chi phí cơ bản. Chưa kể, mức thưởng năm và mức đóng BHXH cũng cao hơn.

- Nếu về quê: Với mức thu nhập tối đa 12 triệu/tháng, không mất tiền thuê nhà nhưng lại “âm tiền” sau khi trừ đi các khoản chi phí cơ bản. Đồng thời, thưởng năm và mức lương đóng BHXH cũng giảm.

Với tình hình như vậy, đa số đều khuyên cô nên cố gắng ở lại thành phố. Thuê nhà không phải là vấn đề, vấn đề là ở đâu “có dư”, có hướng tăng thu nhập mới là điều đáng quan tâm.

“Mình nghĩ nên ở lại TP.HCM thì hơn. Về quê đỡ được ít tiền ăn uống với tiền thuê nhà nhưng tính ra lương 12 triệu/tháng là âm tiền luôn ấy chứ, vì vẫn phải thuê người trông bé, vẫn phải gửi bà tiền ăn uống các thứ mà. Ở lại thành phố thì còn có thêm khoảng thưởng 2-3 tháng lương, với được đóng BHXH full lương thì sau này lương hưu của mình cũng khá hơn” - Một người khuyên.

“Mình nghĩ nếu về quê thì phải đảm bảo có dư hơn ở thành phố thì mới về chứ. Nếu ở thành phố mà còn đường hướng tăng lương, phát triển sự nghiệp thì nên ở lại, thuê nhà cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Với cả là cố gắng đến khi con tầm 18 tháng thì cho con đi học được rồi, nếu học trường công lập thì học phí cũng không đến 8 triệu/tháng, bớt được khoản thuê người trông con, trừ đi học phí thì vẫn dư ra chút. Chứ giờ về quê, như bạn tính toán thì đang âm cả tiền chứ không dư được” - Một người đồng tình.

“Chia sẻ với mom, mình đã chọn về quê đây và giờ mình hối hận lắm. Ở quê ít cơ hội phát triển, ít không gian riêng tư cho bản thân. Giờ muốn quay lại thành phố thì mình cảm giác như mình không có cửa nữa, vì ở quê lâu cảm giác bản thân bị ì. Chưa kể ở thành phố cũng có nhiều cơ hội học tập cho cả bạn lẫn con nữa” - Một người chia sẻ.

Cần chuẩn bị những gì trước khi quyết định bỏ phố về quê?

1. Tính thật kỹ bài toán thu nhập, chi tiêu mới

Nhiều người khi rời phố về quê thường mặc định rằng "ở quê thì rẻ hơn", nhưng thực tế không hẳn vậy. Chi phí sinh hoạt có thể giảm, nhưng song song với đó là thu nhập cũng có thể giảm theo, chưa kể còn có không ít khoản khác phát sinh mà ở thành phố trước đây không có, ví dụ như sửa sang nhà cửa, sắm đồ đạc, phương tiện đi lại,... các chi phí sinh hoạt xóm, phường.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nếu không tính toán kỹ vấn đề thu nhập và chi tiêu sau khi về quê, số tiền để dành được có thể cũng không hơn là bao so với khi ở thành phố, thậm chí còn ít hơn.

Thế nên một trong những điều quan trọng nhất, cần ưu tiên là phải áng chừng mức thu nhập, lập lại bảng dự trù chi tiêu khi sống ở quê, từ đó lên kế hoạch tiết kiệm, dự phòng. Bởi suy cho cùng, dù sống ở đâu, tài chính cũng cần sự ổn định.

2. Làm rõ định hướng sự nghiệp

Việc này là vô cùng quan trọng. Bởi nếu không, lựa chọn về quê có thể nhanh chóng biến thành cảm giác bế tắc. Bế tắc vì không biết mình có thể làm gì để kiếm tiền, phát triển sự nghiệp ra sao.

Thế nên trước khi về quê, hãy tự hỏi chính mình: Công việc nào phù hợp với khả năng và sở thích của mình? Có thể làm từ xa cho công ty cũ hay phải tìm kiếm cơ hội mới? Nếu dự định khởi nghiệp, thị trường ở quê có nhu cầu gì, mức độ cạnh tranh ra sao và cần chuẩn bị những gì?

Khi trả lời được những câu hỏi này, quyết định về quê sẽ không chỉ là tạm nghỉ hay chạy trốn áp lực, mà trở thành bước đi có ý thức để xây dựng cuộc sống ổn định.

3. Xây dựng quỹ dự phòng

Không có quỹ dự phòng khi thay đổi môi trường sống, chẳng khác nào tự đặt bản thân và gia đình vào thế khó. Bởi không có gì đảm bảo bạn sẽ ngay lập tức kiếm được việc khi về quê, và sẽ gắn bó được với công việc đó lâu dài. Kể cả đã tìm được việc ở quê rồi mới quyết định về quê, quỹ dự phòng vẫn là thứ bắt buộc phải có. Công việc, cứ phải làm mới biết mình có thực sự phù hợp hay không. Cũng không ai dám chắc bản thân qua được 2 tháng thử việc, chứ chưa bàn tới chuyện lâu dài.

Thế nên nếu chưa có quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng sinh hoạt phí, tốt nhất đừng tính chuyện thay đổi môi trường sống.