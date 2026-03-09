15 năm chồng không đưa lương, nhưng cũng chưa bao giờ cãi nhau vì tiền: 5 việc chúng tôi đã làm để “cứu hôn nhân” của mình

Tôi kết hôn đã 15 năm. Từ ngày cưới đến giờ, chồng tôi chưa từng có thói quen “đưa lương cho vợ giữ” như nhiều gia đình khác. Mỗi tháng anh nhận lương, tiền vẫn nằm trong tài khoản của anh. Tôi cũng vậy, lương của tôi ở tài khoản của tôi. Nhiều người nghe chuyện này thường tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí có người hỏi thẳng: “Thế không sợ chồng tiêu linh tinh à?” hoặc “Vợ chồng mà tiền ai nấy giữ thì dễ cãi nhau lắm”.

Thực ra, 15 năm qua chúng tôi chưa từng cãi nhau vì tiền.

Thời mới cưới, tôi cũng từng nghĩ vợ nên quản lý tiền của chồng thì gia đình mới ổn định. Nhưng sau vài lần nói chuyện, tôi nhận ra chồng mình không phải kiểu người chi tiêu bừa bãi. Anh khá rõ ràng trong chuyện tài chính và luôn có kế hoạch cho những khoản lớn như mua nhà, sửa nhà hay nuôi con. Tôi cũng vậy. Chúng tôi đều đi làm, đều có thu nhập, và quan trọng hơn là đều hiểu rằng tiền bạc trong hôn nhân không phải là chuyện “ai giữ”, mà là chuyện “hai người cùng hiểu”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Từ lúc con còn nhỏ đến khi vào cấp hai, chi phí trong nhà luôn được chia theo cách khá tự nhiên. Tôi thường lo những khoản chi thường ngày như tiền ăn uống, sinh hoạt, học thêm của con. Còn chồng tôi phụ trách những khoản lớn hơn như tiền học chính, bảo hiểm, sửa chữa trong nhà hoặc những kế hoạch dài hạn. Mỗi người đều biết mình nên gánh phần nào.

Điều thú vị là dù tiền không gom về một chỗ, chúng tôi vẫn luôn biết tình hình tài chính của gia đình ra sao. Mỗi khi có dự định lớn, cả hai đều ngồi lại nói chuyện. Có lúc tôi hỏi anh: “Dạo này tiết kiệm được bao nhiêu rồi?” và anh cũng hỏi lại tôi câu tương tự. Những cuộc trò chuyện đó diễn ra rất bình thường, giống như bàn chuyện cuối tuần ăn gì.

Sau nhiều năm, tôi nhận ra việc chồng không đưa lương cho vợ giữ không phải là vấn đề. Điều quan trọng hơn là cách hai người cùng nhìn nhận tiền bạc trong hôn nhân. Nhìn lại 15 năm chung sống, tôi thấy có vài nguyên tắc đơn giản đã giúp chúng tôi tránh được rất nhiều rắc rối không đáng có.

1. Nói chuyện về tiền một cách bình thường

Trong nhiều gia đình, tiền bạc là chủ đề dễ gây khó chịu nên thường bị né tránh. Nhưng với chúng tôi, đây lại là chuyện nói khá thoải mái. Thỉnh thoảng cuối tháng, tôi hỏi chồng tình hình công việc và thu nhập của anh dạo này thế nào. Anh cũng hỏi tôi có khoản chi nào phát sinh không.

Những cuộc trao đổi này không mang tính kiểm soát, mà chỉ để cả hai hiểu bức tranh chung của gia đình. Khi biết rõ tình hình tài chính của nhau, chúng tôi ít khi phải đoán mò hay suy diễn. Điều đó giúp tránh rất nhiều hiểu lầm không đáng có.

2. Phân chia trách nhiệm tài chính theo thế mạnh của từng người

Tôi là người thích quản lý những khoản chi nhỏ và đều đặn, nên phần lớn chi phí sinh hoạt hằng ngày do tôi đảm nhiệm. Từ tiền chợ, tiền điện nước đến những khoản lặt vặt trong nhà, tôi thường chủ động sắp xếp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Chồng tôi lại hợp với những việc cần tính toán dài hạn hơn như bảo hiểm, đầu tư nhỏ hoặc tiết kiệm cho mục tiêu lớn. Khi mỗi người phụ trách phần mình làm tốt nhất, việc quản lý tiền bạc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không ai cảm thấy mình đang “gánh hết”, và cũng không ai bị đặt vào vai trò giám sát người còn lại.

3. Những khoản chi lớn luôn phải có hai người cùng quyết

Chúng tôi có một quy tắc rất rõ: những khoản chi lớn thì phải bàn bạc. Dù tiền nằm trong tài khoản của ai thì cũng vậy. Ví dụ như mua xe, sửa nhà hay cho con học thêm một khóa dài hạn, cả hai đều ngồi xuống nói chuyện trước khi quyết định.

Việc này không chỉ để tính toán khả năng tài chính mà còn giúp hai người cảm thấy mình cùng tham gia vào kế hoạch chung. Khi quyết định là của cả hai, sau này dù có phát sinh khó khăn cũng không ai cảm thấy mình bị đặt vào thế đã rồi.

4. Tôn trọng khoản tiền riêng của nhau

Sau khi hoàn thành những nghĩa vụ tài chính chung, mỗi người đều có một phần tiền riêng để sử dụng theo ý mình. Tôi có thể mua sách, đi ăn với bạn hoặc đăng ký một lớp học nào đó mà không cần phải xin ý kiến quá chi tiết. Chồng tôi cũng vậy.

Chúng tôi coi đó là không gian tài chính cá nhân. Khi có quyền chủ động với một phần tiền của mình, cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn và ít có cảm giác bị kiểm soát. Điều này nghe có vẻ nhỏ, nhưng thực ra giúp giảm rất nhiều căng thẳng trong đời sống hôn nhân.

5. Coi tiền là công cụ, không phải thước đo quyền lực

Có một điều chúng tôi thống nhất từ khá sớm: tiền bạc trong gia đình không phải để so sánh ai kiếm nhiều hơn hay ai có quyền quyết định nhiều hơn. Có giai đoạn tôi kiếm nhiều hơn chồng, cũng có lúc thu nhập của anh cao hơn tôi. Nhưng chúng tôi không bao giờ lấy chuyện đó ra làm tiêu chuẩn để đánh giá vai trò của nhau.

Tiền chỉ là công cụ giúp gia đình vận hành tốt hơn. Khi nhìn nhận như vậy, những cuộc tranh luận kiểu “ai đóng góp nhiều hơn” gần như không còn đất để xuất hiện.

Sau 15 năm hôn nhân, tôi nhận ra chuyện chồng có đưa lương cho vợ hay không thực ra không phải yếu tố quyết định sự hòa thuận của một gia đình. Điều quan trọng hơn là sự minh bạch, tôn trọng và cách hai người cùng nhìn về mục tiêu chung. Khi những điều đó đã rõ ràng, tiền bạc chỉ còn là một phần rất bình thường trong cuộc sống vợ chồng.