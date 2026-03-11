Bức ảnh 23 chiếc nhẫn vàng khiến nhiều người tấm tắc: Mua vàng bao lâu cũng chỉ đợi mỗi lúc này

Mua vàng hàng tháng, thời gian giữ vàng tính bằng năm, đợi tới lúc có công việc lớn mới mang vàng đi bán. Đó là thói quen tích lũy, chuyển đổi tài sản được không ít người áp dụng. Có người bán vàng mua đất, có người bán vàng mua nhà, và tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây cũng là 1 trường hợp như thế.

Cô viết: "Vợ chồng em ở Hà Nội, đang sống cùng bố mẹ chồng và mới có 1 bé. Vợ chồng em đang tính xây lại nhà trên đất của ông bà, vì ông bà cũng hỗ trợ nhiều và cũng rất hết lòng với con cháu.

Diện tích dự tính tầm 185m2 tổng mặt sàn, chi phí ước tính khoảng tầm 2 tỷ. Bọn em định bán 3/4 số vàng này rồi vay thêm khoảng 500-600 triệu nữa là đủ. Về thu nhập hàng tháng của cả 2 đứa thì được khoảng 55 triệu. Nhưng chi phí xây dựng giờ cũng khá cao nên bọn em cũng còn băn khoăn. Ông bà thì không ép xây hay sửa nhà gì cả thì liệu việc cố xây bây giờ có hợp lý không ạ?" .

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số mọi người đều động viên vợ chồng cô nên xây nhà luôn. Chi phí trong tầm tay, nợ có vay cũng trong khả năng trả, và quan trọng không kém là xây nhà mới khang trang cho ông bà ở an hưởng tuổi già cũng là 1 cách báo hiếu dù không ai ép.

"Mua vàng bao lâu rồi giữ vàng cũng chỉ đợi tới ngày này thôi mà, mình vote sửa nhà luôn. Thu nhập 55 triệu vay 500-600 triệu thì cũng không phải quá sức. Bán 2/3 số vàng cũng là hợp lý vì bán hết đi sau này cũng khó mua lại. Như bạn nói thì bố mẹ chồng khá tốt, nên ông bà còn sức khỏe thì mình xây nhà khang trang cho ông bà dưỡng già cũng là 1 cách báo hiếu" - Một người khuyên.

"Mục tiêu của việc mua vàng tích sản, mình nghĩ là để có một ngôi nhà sung túc, đầy đủ mà nhỉ? Trong thời gian xây dựng vẫn có thể kiếm tiền, còn nếu muốn tránh rủi ro thì nên xây tầm 130m2 thay vì 185m2 là được" - Một người gợi ý.

"Ôi giá cả thì cũng khó nói lắm, bởi vì đợi giá vật liệu giảm thì cũng biết đến bao giờ mới giảm? Mua vàng hay tiết kiệm gì thì cũng là để có tài sản, chất lượng cuộc sống của mình tốt hơn, xây nhà cũng là tài sản mà nên mình nghĩ cứ triển luôn chứ tội gì" - Một người đồng tình.

Cần lưu ý gì khi chuyển đổi vàng sang các dạng tài sản khác?

1. Xác định rõ mục đích chuyển đổi

Trước khi bán vàng để chuyển sang một dạng tài sản khác như bất động sản, chứng khoán,... điều đầu tiên cần làm là xác định rõ mục đích của việc chuyển đổi.

Nhiều người thấy giá vàng tăng hoặc nghe người khác nói về cơ hội đầu tư mới nên vội vàng bán vàng mà chưa nghĩ kỹ mình cần gì. Nếu mục tiêu là tăng trưởng tài sản, bạn cần chọn kênh đầu tư có khả năng sinh lời lâu dài. Nếu mục tiêu là an toàn và linh hoạt, những lựa chọn như gửi tiết kiệm hoặc giữ một phần tiền mặt có thể phù hợp hơn. Khi hiểu rõ lý do mình chuyển đổi, quyết định tài chính sẽ bớt cảm tính và hợp lý hơn.

2. Quan sát thời điểm thị trường một cách bình tĩnh

Thời điểm bán vàng cũng là yếu tố nên cân nhắc. Giá vàng thường biến động theo từng giai đoạn, vì vậy việc theo dõi thị trường trong một khoảng thời gian trước khi bán có thể giúp bạn tránh những quyết định quá vội vàng.

Điều này không có nghĩa là phải chờ đúng "đỉnh" rồi mới bán, bởi điều đó rất khó đoán chính xác. Quan trọng hơn là nhìn vào xu hướng chung và chọn thời điểm bạn cảm thấy hợp lý. Một quyết định được đưa ra sau khi đã quan sát kỹ thường mang lại cảm giác chủ động và yên tâm hơn.

3. Tính toán chi phí và chênh lệch mua - bán

Khi chuyển đổi vàng sang tài sản khác, nhiều người chỉ chú ý đến giá vàng mà quên tính các chi phí liên quan. Thực tế, vàng thường có chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra, chưa kể chi phí giao dịch hoặc các khoản phí nếu bạn chuyển tiền sang một kênh đầu tư khác.

Vì vậy, trước khi bán vàng, bạn nên tính thử số tiền thực nhận sau khi trừ các khoản chênh lệch và phí. Bước tính toán đơn giản này giúp bạn nhìn rõ giá trị thực của tài sản sau khi chuyển đổi và tránh những bất ngờ không đáng có.

4. Không nên chuyển đổi toàn bộ trong một lần

Một cách tiếp cận thận trọng là không chuyển toàn bộ vàng sang tài sản khác trong một lần duy nhất. Thay vào đó, bạn có thể chia nhỏ từng phần để chuyển đổi theo từng giai đoạn. Cách làm này giúp giảm áp lực phải chọn đúng thời điểm và cũng tạo khoảng thời gian để quan sát hiệu quả của kênh tài sản mới. Khi từng bước điều chỉnh danh mục tài sản, bạn sẽ có thêm trải nghiệm và dữ liệu thực tế để đưa ra quyết định tiếp theo một cách chắc chắn hơn.



