Bỏ việc lương 50 triệu, nhận việc lương 36 triệu: Quyết định tưởng ngược đời mà xem ra rất hợp lý

Ở thời điểm hiện tại - khi làn sóng sa thải còn chưa lắng xuống, mức thu nhập 50 triệu/tháng hẳn là mơ ước của không ít dân văn phòng. Lương cao đương nhiên là thích, nhưng đó chỉ là “bề nổi” mà người ngoài thấy, còn người trong cuộc mới “thấm cái cảnh”. Dễ hiểu thôi: Trên đời này làm gì có việc nhẹ lương cao bao giờ?

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ chuyện quản lý tài chính, một người dùng ẩn danh cũng trải lòng về tình cảnh tương tự. Với mức lương cứng 24 triệu/tháng, cộng thêm cả các khoản trợ cấp tạm gọi là “lương mềm”, thu nhập trung bình cũng 50 triệu không ít. Dẫu vậy, người này vẫn quyết định nhảy việc, chuyển từ công việc lương 50 triệu sang công việc lương 36 triệu. Quyết định tưởng chừng ngược đời này, càng ngẫm càng thấy hợp lý vô cùng.

Tình hình có thể tóm tắt thế này:

- Công việc lương 50 triệu: Chức vụ phó phòng, 1 tháng làm 24 ngày công nhưng thực tế thường xuyên phải tăng ca không lương, rất đau đầu mệt mỏi và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống vì phải… “vẽ báo cáo”. Ranh giới giữa ngày nghỉ và ngày làm việc gần như không có. BHXH đóng dựa trên mức lương cứng là 26 triệu.

- Công việc lương 36 triệu: Chức vụ kỹ sư. Được nghỉ thứ 7, chủ nhật, 1 tháng làm 22 ngày công. Có cơ chế rõ ràng cho việc tăng ca vào ngày thường, ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ. Công việc đỡ áp lực hơn. Bên cạnh đó, được đóng BHXH full lương, còn được thêm chế độ BHYT cho cả gia đình.

Với sự so sánh thế này, đa phần mọi người đều đồng tình ủng hộ quyết định bỏ việc lương 50 triệu, nhận việc lương 36 triệu.

“Theo tôi thì bác chọn việc lương 36 triệu là đúng rồi đấy. Trước làm phó phòng lương 50 triệu nhưng đổi lại là… mất ngủ, nửa đêm ngồi “sáng tác văn học báo cáo”. Làm lâu chắc thành nhà văn mất. Sang chỗ lương 36 triệu thì đầu óc nhẹ nhàng hơn, lại còn bảo hiểm cả gia đình, với có quyền chọn tăng ca hay chọn nghỉ ngơi, thế là quá ổn rồi” - Một người bày tỏ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

“Là mình thì mình cũng chọn chỗ 36 triệu thôi. Tinh thần và vui vẻ quan trọng hơn tiền nhiều, nghe lý thuyết thế thôi chứ đến tầm 35 tuổi là thấm thía ngay. Với cả mình thấy chỗ mới lương cứng 36 triệu nhưng cộng thêm các phúc lợi kia thì tính ra cũng không kém công ty cũ đâu, còn hơn ấy chứ vì bớt áp lực, bớt bận thì mình có thêm thời gian cho bản thân với gia đình” - Một người đồng tình.

“Năm ngoái em cũng cật lực làm việc mà thu nhập không được như bác, cố lắm cũng được cỡ 20 triệu/tháng thôi. Nhưng thấy quá mệt mỏi, mất ngủ suốt. Năm nay em bỏ bớt công việc thì thu nhập đâu đó còn 15 triệu. Ban đầu cũng hụt hẫng và thấy tiền ít hơn, nhưng thay vào đó thấy khoẻ khoắn, tinh thần thoải mái. Quan trọng nhất là có thời gian cho con cái, gia đình. Thế nên bác đừng tiếc, hãy làm gì mình thấy thoải mái nhất, giữ gìn sức khỏe nữa” - Một người khác động viên.

“Lựa chọn lương 50 triệu kia thì chỉ hợp với người đang có nợ và đang còn trẻ, tầm 25-27 tuổi thôi, chứ 30 tuổi trở lên thì lựa chọn như bác là hợp lý rồi” - Một người khác bình luận.

Làm sao để cân bằng giữa việc đi làm kiếm tiền và chăm sóc bản thân?

1. Xác định rõ giới hạn thời gian cho công việc

Nhiều người rơi vào trạng thái lúc nào cũng “ở trong chế độ làm việc”: tan ca vẫn kiểm tra email, cuối tuần vẫn xử lý việc còn dang dở. Điều này khiến ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân gần như biến mất.

Vì vậy, bước đầu tiên để cân bằng là đặt ra giới hạn thời gian rõ ràng cho công việc. Khi hết giờ làm, hãy cho phép bản thân thực sự rời khỏi guồng quay công việc, dù chỉ là tắt thông báo email hoặc không mở laptop thêm lần nữa. Giới hạn này giúp não bộ có khoảng nghỉ cần thiết, từ đó bạn sẽ quay lại công việc vào ngày hôm sau với năng lượng tốt hơn.

2. Ưu tiên sức khỏe như một “lịch hẹn bắt buộc”

Chăm sóc bản thân thường bị đẩy xuống cuối danh sách vì “hôm nay bận quá”. Nhưng nếu cứ trì hoãn, sức khỏe thể chất và tinh thần sẽ dần bị bào mòn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Một cách đơn giản là coi việc chăm sóc bản thân giống như một cuộc hẹn quan trọng: lịch tập thể dục, đi bộ buổi tối, ngủ đủ giấc hoặc ăn uống đúng bữa. Khi đã lên lịch, hãy cố gắng giữ đúng như giữ lịch họp. Chỉ cần 20-30 phút vận động mỗi ngày hoặc một buổi tối ngủ sớm cũng có thể giúp cơ thể hồi phục đáng kể sau một ngày làm việc.

3. Làm việc tập trung

Không ít người nghĩ rằng làm việc nhiều giờ đồng nghĩa với hiệu quả cao hơn. Thực tế, làm việc kéo dài trong trạng thái mệt mỏi lại khiến năng suất giảm xuống. Thay vì cố gắng “ngồi lì” trước màn hình, hãy chia công việc thành các khoảng thời gian tập trung ngắn nhưng hiệu quả. Khi làm việc thật sự tập trung, bạn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, đồng thời vẫn còn thời gian cho bản thân sau giờ làm. Cách này không chỉ giúp cân bằng cuộc sống mà còn giảm cảm giác kiệt sức vì công việc.

4. Duy trì những niềm vui cá nhân ngoài công việc

Một cuộc sống chỉ xoay quanh công việc rất dễ khiến con người cảm thấy đơn điệu và mệt mỏi. Vì vậy, hãy giữ lại cho mình những niềm vui riêng: đọc sách, nấu ăn, trồng cây, chơi thể thao hay đơn giản là gặp gỡ bạn bè. Những hoạt động này tạo ra sự cân bằng cảm xúc và giúp bạn nhớ rằng cuộc sống không chỉ có mỗi công việc. Khi tinh thần được nuôi dưỡng bởi những điều mình thích, bạn cũng sẽ có nhiều năng lượng tích cực hơn khi quay lại với công việc.