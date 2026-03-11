Tuổi 30 thường không phải là một cột mốc kịch tính, nhưng nó lại là thời điểm nhiều người bắt đầu nhìn tiền bạc theo một cách khác. Những năm đầu đi làm, tài chính cá nhân thường xoay quanh những câu hỏi khá đơn giản: lương bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, cuối tháng còn lại được bao nhiêu. Nhưng đến khoảng 30 tuổi, các câu hỏi bắt đầu dài hơn một chút.

Không phải vì ai đó bỗng nhiên trở nên “tham vọng tài chính” hơn, mà vì cuộc sống dần xuất hiện nhiều kế hoạch lớn hơn: mua nhà, lập gia đình, nghỉ việc một thời gian, hoặc đơn giản là muốn có cảm giác an toàn hơn với tiền bạc.

Và để đi tới những kế hoạch đó, có vài phép tính tài chính mà nhiều người bắt đầu phải nghĩ tới.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Phép tính đầu tiên là một tháng cần bao nhiêu tiền để sống. Nghe rất cơ bản, nhưng không phải ai cũng thực sự biết con số này. Khi nhìn rõ chi phí sinh hoạt hàng tháng từ tiền nhà, ăn uống, đi lại đến các khoản nhỏ lẻ - bạn sẽ biết mình cần duy trì mức thu nhập tối thiểu bao nhiêu để cuộc sống không bị xáo trộn.

Từ đó mới xuất hiện phép tính thứ hai: quỹ dự phòng cần bao nhiêu. Quy tắc phổ biến là khoảng 3-6 tháng chi phí sinh hoạt. Điều này có nghĩa là nếu một tháng bạn cần 20 triệu để sống, thì quỹ dự phòng nên nằm đâu đó trong khoảng 60-120 triệu. Con số này không phải để đầu tư sinh lời, mà đơn giản để giúp bạn có thời gian xoay xở khi có biến cố như mất việc, nghỉ việc hay gặp sự cố bất ngờ.

Phép tính tiếp theo liên quan đến tiết kiệm dài hạn. Ở tuổi 30, nhiều người bắt đầu nhận ra rằng tiết kiệm không chỉ là “để dành phần còn lại sau chi tiêu”. Nếu không có một tỷ lệ rõ ràng, tiền tiết kiệm rất dễ bị lấn sang cho những khoản chi khác. Vì vậy, một cách đơn giản là đặt trước một tỷ lệ - ví dụ 15% hoặc 20% thu nhập rồi coi đó như một khoản chi cố định cho tương lai.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Cuối cùng là phép tính về mục tiêu lớn. Nếu muốn mua một tài sản giá 2 tỷ và cần chuẩn bị trước 30%, bạn sẽ cần khoảng 600 triệu. Khi đặt con số đó cạnh thu nhập và khả năng tiết kiệm mỗi tháng, kế hoạch sẽ trở nên thực tế hơn: cần bao nhiêu năm, mỗi tháng phải dành ra bao nhiêu, và liệu có cần tăng thu nhập để rút ngắn thời gian hay không.

Những phép tính này không khiến cuộc sống trở nên khô khan hơn. Ngược lại, chúng giúp tiền bạc trở nên rõ ràng hơn. Thay vì chỉ hy vọng “rồi mọi thứ sẽ ổn”, bạn bắt đầu nhìn thấy con đường cụ thể để đi tới những điều mình muốn.

Tuổi 30 không phải lúc mọi thứ phải hoàn hảo. Nhưng đó thường là thời điểm tốt để bắt đầu nhìn tài chính cá nhân không chỉ bằng cảm giác, mà bằng những con số đủ rõ để giúp mình yên tâm hơn về những năm phía trước.