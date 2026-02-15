Kiếm 3,7 tỉ đồng/tháng, cô gái nghỉ hưu ở tuổi 30

Deng Yiran, ở tỉnh Giang Tô (miền Đông Nam Trung Quốc) gây xôn xao mạng xã hội sau khi công bố quyết định nghỉ hưu ở tuổi 30.

Trước đó, Deng là người cuồng công việc và đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp.

Deng quản lý một công ty marketing. Tính đến tháng 2, đơn vị này hợp tác nhiều công ty trên khắp Trung Quốc, từ Bắc Kinh, Liêu Ninh đến Chiết Giang và Phúc Kiến. Cô cũng đồng thời giữ vị trí điều hành tại 6 doanh nghiệp đối tác.

Nguồn thu nhập chính của cô đến từ quảng cáo tính theo hoa hồng trên mỗi đơn hàng (CPS), với mức thu nhập hàng tháng vượt quá 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,76 tỉ đồng).

Deng Yiran nghỉ hưu ở tuổi 30 sau khi khởi nghiệp thành công.

Mô hình kinh doanh của Deng chủ yếu dựa vào việc vận hành “lưu lượng truy cập” trong lĩnh vực đời sống địa phương. Cô thu hút lượng lớn người dùng bằng cách đăng nội dung quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin (TikTok bản Trung Quốc) và RedNote (Tiểu Hồng Thư), đồng thời đầu tư vào quảng cáo trả phí.

Những người dùng này sau đó được chuyển hướng vào các nhóm giao lưu riêng tư của Deng - nơi cô từng bước xây dựng cộng đồng với hàng triệu người quan tâm đến dịch vụ địa phương.

Khách hàng chủ yếu của Deng là những nền tảng muốn quảng bá dịch vụ mới. Deng trực tiếp kết nối họ với người dùng. Mỗi khi người dùng nhấp link rồi mua hàng, Deng nhận hoa hồng từ giao dịch đó.

Bên cạnh đó, các nhóm khách hàng riêng của Deng liên tục được cập nhật mã giảm giá và ưu đãi. Chỉ cần người dùng đặt hàng qua các liên kết này, công ty của Deng tiếp tục tạo ra dòng thu nhập ổn định.

“Hiện tại, công ty của tôi tạo ra hơn 100 triệu nhân dân tệ (376 tỷ đồng) mỗi năm", Deng chia sẻ.

Deng cho biết có bản năng kinh doanh mạnh mẽ từ nhỏ. Không lâu sau khi tốt nghiệp cử nhân địa vật lý của Đại học Nam Kinh (Giang Tô), cô mở cửa hàng bán sản phẩm giáo dục, nhưng thất bại, bị thua lỗ khoảng 2 triệu nhân dân tệ (7,5 tỷ đồng).

Mẹ Deng, làm giáo viên, từng khuyên con gái thi công chức nhưng cô từ chối, kiên định với con đường vạch ra ban đầu.

Giờ đây, Deng tự hào khẳng định đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Ở tuổi 30, cô trở thành người đầu tiên trong gia đình được nghỉ hưu.

Deng khoe thành quả công việc và kế hoạch nghỉ hưu với cộng đồng mạng.

Cô gái 9X cho biết đây không phải quyết định bột phát. "Tôi luôn đặt mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 30", cô nhấn mạnh.

Deng còn lên một danh sách mục tiêu trong năm 2026, với 4 gạch đầu dòng. Chưa đầy 2 tháng sau khi năm mới bắt đầu, cô hoàn thành 3/4 mục tiêu.

Đầu tiên là mua được siêu xe Aston Martin (giá từ vài trăm nghìn USD trở lên). Ở Trung Quốc, mua được Aston Martin đồng nghĩa với tuyên bố đã vượt qua ngưỡng giàu phổ thông, bước sang tầng lớp thượng lưu thực thụ.

Tiếp đến là có con đường mang tên mình tại ngôi trường cô từng theo học, Đại học Nam Kinh.

"Nghỉ hưu ở tuổi 30" nằm ở dòng thứ ba của danh sách. Điều đầu tiên Deng muốn làm sau khi nghỉ hưu là du lịch Iceland. Cô đã mua vé và đang chuẩn bị cho hành trình khám phá vùng đất mới.

Mục tiêu duy nhất chưa hoàn thành của Deng là đạt mốc 1 triệu người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Câu chuyện nghỉ hưu sớm của Deng trở thành chủ đề thảo luận rôm rả trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ghen tỵ với thành công mà người phụ nữ đạt được ở độ tuổi còn rất trẻ: “Chúng tôi đều sinh năm 1996. Cô ấy có đủ tiền để nghỉ hưu sớm, trong khi tôi vẫn chỉ kiếm được 5.000 nhân dân tệ (18,8 triệu đồng) mỗi tháng", "Tôi chỉ muốn kiếm tiền được như cô ấy"...