Vàng để tích trữ, bạc để phòng thủ: Còn đồng đứng ở đâu trên bản đồ đầu tư?

Câu hỏi 1: Trong bối cảnh công nghệ thế kỷ XXI, đặc tính kỹ thuật nào khiến đồng trở thành kim loại "không thể thay thế" cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và kinh tế số?

A. Khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt vượt trội, chống ăn mòn và dễ gia công. [✔]

B. Khả năng chịu nhiệt, độ cứng cực cao và trọng lượng siêu nhẹ khi sử dụng.

C. Khả năng giữ giá, tính khan hiếm tự nhiên và độ bền vững theo thời gian.

D. Khả năng phát sáng, tự tỏa nhiệt mạnh và tính thẩm mỹ cao trong sản xuất.

Đáp án đúng là: A. Khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt vượt trội, chống ăn mòn và dễ gia công.

Giải thích: Đồng được xem là kim loại chiến lược nhờ các đặc tính vật lý và hóa học ưu việt. Theo các báo cáo khoa học, đồng sở hữu khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt, độ bền cao trước sự ăn mòn và tính dẻo dễ gia công. Những yếu tố này khiến nó trở thành thành phần cốt lõi trong hầu hết các ngành công nghiệp hiện đại, từ việc chế tạo dây dẫn, máy biến áp đến các hạ tầng phức tạp của năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo. Khác với các vật liệu khác, đồng giúp giảm thiểu tối đa hao hụt năng lượng trong quá trình truyền tải, đảm bảo hiệu suất vận hành cho mạng lưới điện và các thiết bị công nghệ cao trong kỷ nguyên điện khí hóa toàn cầu.

Đồng. (Ảnh: Stavian metal)





Câu hỏi 2: Tại sao nhu cầu tiêu thụ đồng toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, ước tính đạt khoảng 42 triệu tấn mỗi năm vào năm 2040?

A. Do các ngân hàng trung ương đang chuyển dịch cơ cấu tích trữ từ vàng sang đồng.

B. Do chi phí khai thác và chế biến đồng đang giảm mạnh so với các loại kim loại khác.

C. Do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, robot và hạ tầng năng lượng tái tạo toàn cầu. [✔]

D. Do sự khan hiếm của các nguyên liệu bán dẫn thế hệ mới trong ngành điện tử hiện đại.

Đáp án đúng là: C. Do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, robot và hạ tầng năng lượng tái tạo toàn cầu.

Giải thích: Theo báo cáo từ S&P Global, nhu cầu đồng thế giới có thể tăng tới 50% vào năm 2040. Sự tăng trưởng đột biến này chủ yếu bắt nguồn từ quá trình đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và sự phát triển của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), robot và xe điện. Đồng đóng vai trò là "mạch máu" cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện năng phục vụ kinh tế số. Bên cạnh đó, các nguồn năng lượng sạch như gió và mặt trời đòi hỏi lượng đồng rất lớn để truyền tải điện năng hiệu quả. Đặc biệt, tính chất có thể tái chế 100% mà không giảm chất lượng giúp đồng trở thành nền tảng quan trọng cho mô hình kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon.

Câu hỏi 3: Điểm khác biệt cốt lõi khiến đồng thường được coi là "chỉ báo kinh tế sản xuất" thay vì là "tài sản tích trữ dài hạn" như vàng là gì?

A. Đồng có đặc tính hóa học kém bền vững và dễ bị oxy hóa trong môi trường tự nhiên.

B. Đồng có giá trị đơn vị thấp và biến động giá gắn liền với hoạt động công nghiệp. [✔]

C. Đồng chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt về sở hữu cá nhân theo quy định tài chính quốc tế.

D. Đồng không có tính thanh khoản và khả năng quy đổi nhanh trên các sàn giao dịch lớn.

Đáp án đúng là: B. Đồng có giá trị đơn vị thấp và biến động giá gắn liền với hoạt động công nghiệp.

Giải thích: Mặc dù gần đây xuất hiện trào lưu đầu tư "đồng thỏi", nhưng về mặt tài chính, đồng có bản chất khác biệt so với vàng và bạc. Vàng được các ngân hàng trung ương ưu tiên làm tài sản dự trữ nhờ tính khan hiếm tự nhiên và khả năng duy trì giá trị ổn định xuyên suốt lịch sử tiền tệ. Trong khi đó, đồng có trữ lượng lớn hơn và giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị khối lượng thấp hơn nhiều. Giá trị của đồng gắn chặt với tốc độ công nghiệp hóa và sức khỏe của nền kinh tế sản xuất. Do đó, thay vì là hầm trú ẩn an toàn, biến động giá đồng thường phản ánh trực tiếp nhu cầu thực tế từ các lĩnh vực hạ tầng, xây dựng và công nghệ cao.