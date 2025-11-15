Lập di chúc, chia tài sản ở tuổi 30

Ở tuổi 27, Yên Nhiên - Một nhân viên văn phòng sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc), chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị đẩy vào phòng phẫu thuật trong tình thế cận kề sinh tử. Sau khi ký hàng loạt giấy tờ liên quan đến ca mổ, một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô: “Mình có nên lập di chúc không?” .

Khoảnh khắc đối diện với rủi ro bản thân có thể sẽ không tỉnh lại nữa, Yên Nhiên choáng váng - đương nhiên, nhưng song song với đó, lần đầu tiên trong đời, cô thấm thía sự vô thường của cuộc đời. Chính sự nhận thức ấy đã khiến Yên Nhiên nghiêm túc nghĩ về chuyện hậu sự của bản thân, bao gồm cả việc lập di chúc.

Ảnh minh họa

May mắn, Yên Nhiên bình phục tốt sau ca phẫu thuật. Dẫu vậy, cô vẫn tiếp tục kế hoạch lập di chúc một cách bài bản. Yên Nhiên nói dù tài sản không nhiều, nhưng nếu chẳng may có chuyện gì, cô vẫn hy vọng chúng được phân chia đúng theo ý mình. Điều thú vị là ngoài những tài sản thông thường như sổ tiết kiệm, vàng tích lũy hay cổ phiếu, chứng khoán,... Yên Nhiên còn cẩn thận sắp xếp quyền sở hữu các tài khoản mạng xã hội như Zhihu, Bilibili.

Sau trận ốm thập tử nhất sinh, Yên Nhiên tin rằng chuẩn bị mọi thứ từ sớm khi còn khỏe, còn minh mẫn là điều đúng đắn. Đây hoàn toàn không phải là suy nghĩ hay hành động tiêu cực, mà chỉ đơn giản là một sự lo xa.

Khi lập di chúc không còn là câu chuyện của người già

Yên Nhiên không phải người hiếm hoi duy nhất lập di chúc ở độ tuổi còn rất trẻ. Khoảng 3 năm trở lại đây ở Trung Quốc, số lượng người trẻ xuất hiện tại các văn phòng tư vấn luật để xin tư vấn về quá trình lập di chúc, ngày càng nhiều.

Người trẻ đến xin tư vấn lập di chúc tại một văn phòng Luật

Một nhân viên tư vấn tại Văn phòng Luật ở Quảng Châu (Trung Quốc)cho biết mỗi tuần, chi nhánh tiếp nhận đến 5-6 trường hợp người trẻ trong khoảng 22-30 tuổi đến để lập di chúc. Tờ The Paper khảo sát và công bố kết quả: Khoảng 35% người tham gia khảo sát, trong độ tuổi từ 20-29 tuổi, đã hoàn thành di chúc.

Những người tham gia khảo sát cho biết họ không cảm thấy xui rủi khi nhắc đến di chúc. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ lập di chúc trong độ tuổi từ 20-30 tuổi cao hơn tỷ lệ đàn ông cùng khoảng tuổi, nhờ ý thức độc lập và mong muốn quản lý tài sản của chính mình. Có người tiết lộ họ để lại tài sản cho các tổ chức từ thiện thay vì để cho người thân - Một điều hiếm thấy ở thế hệ trước.

Lưu Thiên - Chuyên gia tư vấn lập di chúc kể rằng khách hàng trẻ nhất của ông mới 16 tuổi, là một người làm sáng tạo nội dung, đã có thu nhập riêng và muốn đảm bảo các tài khoản mạng xã hội hay tài khoản game được phân chia theo ý muốn. Một bạn trẻ khác chỉ hơn 20 tuổi đã liệt kê 9 người thừa kế, trong đó 6 người là bạn bè thân thiết.

Sự xuất hiện ồ ạt của người trẻ đã khiến ngành dịch vụ tư vấn luật - tư vấn lập di chúc, trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Điều đáng chú ý là dịch vụ lập di chúc dành cho người trẻ khác hẳn so với người già. Với khách hàng lớn tuổi, quy trình thường tư vấn thường kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ, vì họ cần thảo luận kỹ về khối tài sản lớn và nhiều chi tiết phức tạp. Trong khi đó, người trẻ lại xử lý nhanh gọn, quyết đoán, thời gian lập di chúc trung bình chỉ từ 15-20 phút/người.

Ngoài di chúc bằng văn bản, giới trẻ xứ Trung còn thích để lại di chúc dưới định dạng video

Người trẻ chú trọng đến tính cá nhân hóa, đặc biệt là các tài sản ảo, tài khoản mạng xã hội hay các tài sản số khác mà người già ít quan tâm. Ngoài ra, giới trẻ còn ưa chuộng các gói dịch vụ “cao cấp” đi kèm như lưu trữ, bảo mật và cập nhật định kỳ, trong khi người già lại ưu tiên chọn các giải pháp cơ bản, công khai và ít thay đổi.

Nhiều đơn vị tư vấn tư nhân thậm chí đã nhắm thẳng vào phân khúc khách hàng trẻ với nhiều gói giảm giá. Ngành này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng cũng phải đối mặt với các thách thức về pháp luật chưa hoàn thiện và biến động công nghệ. Những tổ chức thành công sẽ là những đơn vị biết kết hợp tư vấn pháp lý, bảo mật thông tin và tối ưu trải nghiệm khách hàng, từ đó mang lại dịch vụ hiệu quả, an toàn và hiện đại cho người trẻ.

(Nguồn: Sina)