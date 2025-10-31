Tiết kiệm được 17 tỷ đồng, cụ ông lập di chúc trao hết cho người lạ khiến 2 con chết sững

Sinh ra trong một gia đình làm nông tại vùng quê nghèo của Trung Quốc, ông Chu Vân Canh từng có tuổi thơ lam lũ. Cái nghèo đeo bám nhiều thế hệ khiến ông sớm nuôi ý chí thoát khỏi ruộng đồng. Ở tuổi 20, ông lên thành phố làm thuê trong các công trình xây dựng.

Suốt 15 năm ròng rã, ông tích cóp từng đồng, vừa làm vừa học nghề. Nhờ sự cần cù và uy tín, ông dần được tin tưởng và quyết định thành lập đội thợ riêng, nhận thầu các công trình lớn nhỏ. Từ chỗ chỉ đủ ăn, gia đình ông bắt đầu khấm khá, có của để dành.

Ở tuổi 68, ông quyết định nghỉ hưu, giao lại việc quản lý cho người khác để trở về quê chăm sóc vợ đang bệnh nặng. Hai con trai của ông lúc này đều đã thành đạt. Con cả làm việc cho công ty nước ngoài, kết hôn với con gái của phó chủ tịch. Con út xin được học bổng du học, học xong cũng ở lại nước ngoài làm việc.

Cả 2 người con của ông Chu đều ở xa, dù hiếu thảo nhưng cũng không thể thường xuyên về thăm cha mẹ. Phải gần nửa năm sau khi mẹ lâm bệnh nặng, họ mới có thể sắp xếp về thăm bà trong những ngày cuối đời. Chưa đầy 1 năm sau thì bà qua đời.

Ảnh minh họa

Sau khi vợ lâm chung, ông Chu vẫn tiếp tục sống ở quê, tìm niềm vui trong những việc giản dị như tập thể dục, trò chuyện với hàng xóm, tham gia hoạt động làng xã. Ông luôn giữ tinh thần lạc quan, hiếm khi than phiền điều gì. Cho đến năm 80 tuổi, ông bất ngờ bị ngã cầu thang. Cú ngã khiến sức khỏe ông yếu đi trông thấy. Gần 1 năm sau, ông ra đi trong sự tiếc thương của mọi người.

Sau đám tang, 2 người con của ông cùng đến văn phòng luật sư để làm thủ tục thừa kế. Họ tin rằng bố sẽ chia đều tài sản cho hai anh em như bao gia đình bình thường khác. Nhưng khi bản di chúc được luật sư công bố, cả 2 chết sững. Toàn bộ số tiền 5 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng) được để lại cho một người đàn ông tên Chu Đồng Tường. Cả hai đều chưa từng nghe đến cái tên này. Luật sư sau đó trao thêm cho họ một lá thư viết tay của người cha, trong đó giải thích mọi chuyện.

Ông Chu kể lại rằng những năm đầu lập nghiệp, đội thợ của ông còn non nớt, ít kinh nghiệm, không dễ gì có được công trình. Trong lúc loay hoay tìm đường kiếm sống, ông quen Chu Đồng Tường - Một chủ thầu trẻ tuổi nhưng đã có tiếng trong ngành. Đồng Tường tốt nghiệp đại học xây dựng, điều hành đội thợ gần 50 người, được nhiều chủ đầu tư tin tưởng. Nhìn thấy ông Chu thật thà và có chí, Đồng Tường không ngần ngại giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí giới thiệu công việc cho ông. Nhờ sự hỗ trợ ấy, đội thợ của ông Chu mới có việc, nhận được nhiều dự án, từ đó cuộc sống gia đình ổn định, sung túc hơn.

Thế nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đồng Tường gặp biến cố lớn. Một dự án bị trục trặc khiến ông phải bồi thường khoản tiền khổng lồ, buộc phải vay nợ để đền bù, mất uy tín, không còn được các chủ đầu tư tin tưởng. Công việc ngày càng ít, cuối cùng Đồng Tường đành giải tán đội thợ, quay trở lại làm công nhân. Trong một lần đi công trình, anh trượt ngã từ giàn giáo, bị thương nặng và không thể tiếp tục lao động.

Nghe tin bạn cũ gặp nạn, ông Chu nhiều lần gửi tiền giúp đỡ, nhưng Đồng Tường kiên quyết từ chối, chỉ nói: "Ân tình trước đây tôi giúp ông là vì quý mến, không phải để ông trả ơn". Dù vậy, ông Chu vẫn day dứt. Trong thư, ông viết rằng nếu không có Chu Đồng Tường, có lẽ ông đã không có được cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay. Ông cũng nói rõ rằng hai người con trai đều đã thành đạt, có cuộc sống sung túc, không cần đến khối tài sản này, nên ông muốn trao nó lại cho người từng giúp mình trong lúc khó khăn nhất.

Khi hiểu ra lý do, hai người con trai không hề oán trách. Họ chọn tôn trọng di nguyện của cha, thậm chí sau đó còn chủ động liên hệ, hỗ trợ gia đình Chu Đồng Tường trong công việc và cuộc sống. Với họ, đây là cách tốt nhất để giữ gìn danh dự và tấm lòng của người cha quá cố.

Câu chuyện về cụ ông Chu Vân Canh khiến nhiều người xúc động. Trong một xã hội nơi đồng tiền dễ khiến con người tính toán thiệt hơn, vẫn còn có những tấm lòng trọn vẹn với hai chữ "ân nghĩa". Với cụ Chu, 17 tỷ đồng không đơn thuần là tài sản, mà còn là "món nợ ân tình" mà ông muốn trả trọn trước khi nhắm mắt.