Tự mua nhà thì không đủ tiền, chờ lấy chồng còn vô vọng hơn: Giới trẻ rủ bạn thân mua nhà, cùng ghi tên vào sổ đỏ!

Giá bất động sản nhà ở tăng cao, còn thị trường lao động thì nhìn đâu cũng thấy sa thải, cắt giảm nhân sự. Hệ quả là mục tiêu mua nhà ngày càng trở thành mơ ước viển vông, đặc biệt là với người trẻ mới đi làm, thu nhập chưa cao.

Trong bối cảnh ấy, nhiều người tin rằng sự lựa chọn chỉ còn lại 2 gạch đầu dòng: Chấp nhận đi ở thuê, hoặc về ở với bố mẹ? Câu trả lời là không!

Nhiều Gen Z đã tìm ra một phương án để giải quyết tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình: Không thể tự mua nhà, cũng không muốn ở thuê, càng không chấp nhận về sống cùng phụ huynh. Giờ làm sao?

Mua nhà cùng bạn thân: Lối thoát vẹn đôi đường!

Tự mình mua nhà thì không thể, mà đợi đến lúc kết hôn rồi cùng nhau cố gắng phấn đấu thì thậm chí còn… vô vọng hơn. Thế nên không ít Gen Z đã rủ bạn thân hùn tiền mua nhà, cùng ghi tên nhau vào sổ đỏ.

Thực tế tại Mỹ, đây được coi là "lối thoát" - không chỉ cho Gen Z, mà còn cho thế hệ U40, U50 độc thân, chưa lập gia đình hoặc không có ý định kết hôn.

Ảnh minh họa

Khảo sát mới đây của TrendWatching cho thấy: Khoảng 32% Gen Z ở Mỹ khẳng định họ sẵn sàng mua nhà cùng bạn thân. Đây là dấu hiệu cho thấy nhận thức về quyền sở hữu nhà ở nói riêng và bất động sản nói chung đang thay đổi: Từ "mua một mình" sang "sở hữu tập thể" dựa trên sự tin tưởng và hợp tác. Mô hình này vừa giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà, vừa tạo ra những cộng đồng sống linh hoạt, gắn kết, phù hợp với lối sống năng động và tự do của Gen Z.

Một báo cáo khác từ CoBuy cũng cho kết quả tương tự: Khoảng 61 triệu người Mỹ - tương đương gần 20% dân số xứ cờ hoa, hiện đang chung sở hữu nhà với người không phải là bạn đời.

Tờ CBS News nhận định: Xu hướng ngại kết hôn được coi là động lực thúc đẩy quyết định mua nhà cùng bạn thân. Nguyên nhân sâu xa là mối quan hệ bạn bè được coi là ổn định, ít có biến cố dẫn tới rạn nứt hơn so với mối quan hệ tình cảm yêu đương. Thậm chí, ngay cả những người đã kết hôn vẫn ưu tiên mua nhà cùng bạn thân hơn là bạn đời. Khảo sát từ JW Surety Bonds đã chứng minh điều đó: Trong số những người tham gia khảo sát, 48% nói rằng họ sẽ cân nhắc mua nhà chung với người không phải chồng hay vợ mình.

Với xu thế này, một số công ty bất động sản và nền tảng tài chính tại Mỹ đã bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, hợp đồng mẫu và các công cụ quản lý chi phí dành cho nhóm bạn mua nhà chung. Đây là những hỗ trợ quan trọng giúp mô hình này khả thi hơn.

Rủi ro nào có thể xảy ra khi mua nhà cùng bạn thân?

Dù việc "cộng sinh" sở hữu bất động sản có vẻ là lối thoát tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng trên thực tế, lựa chọn này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

1. Hợp đồng/thoả thuận không rõ ràng

Một báo cáo của CoBuy cho thấy có tới 94% các nhóm mua nhà chung cần hỗ trợ trong việc soạn thảo hợp đồng để giải quyết mâu thuẫn trong quá trình cùng nhau sở hữu, quản lý bất động sản.

Ảnh minh họa

Điều này cho thấy phần lớn các hội bạn thân cùng nhau mua nhà, thường không có thỏa thuận pháp lý rõ ràng ngay từ đầu và điều này rất dễ dẫn tới mâu thuẫn giữa về sau.

2. Rủi ro tài chính khi một bên "trượt chân" mất khả năng thanh toán

Theo báo cáo của Investopedia trong năm 2023, khoảng 21% giao dịch mua nhà tại Mỹ của các nhóm bạn thân gặp tình trạng: 1 người không thể trả khoản vay, khiến những người còn lại - là người cùng đứng tên trong sổ đỏ/hợp đồng mua bán BĐS, rơi vào thế khó. Lúc này, thứ rạn nứt không chỉ là tình bạn, mà còn là sự bấp bênh tài chính và áp lực nợ nần cho tất cả.

3. Khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung khi thanh lý tài sản

Theo CoBuy, khoảng 63% các nhóm bạn mua chung nhà cho biết họ cần hỗ trợ về kế hoạch "rút vốn"/thoát khỏi thỏa thuận cùng sở hữu 1 bất động sản. Không giống như mua nhà cùng vợ/chồng, nếu ly hôn thì tài sản chia đôi, việc các nhóm bạn thân cùng nhau mua nhà có thể rơi vào tình cảnh 1 người trong số họ muốn bán bất động sản, trong khi những người còn lại thì không.

Tựu trung lại, lựa chọn mua nhà cùng bạn thân có thể là một giải pháp sáng tạo, đồng thời là lối thoát phù hợp với thực tế khó khăn tài chính và nhu cầu tự do của Gen Z. Tuy nhiên, như bất kỳ lựa chọn nào khác, mô hình này cũng không hoàn toàn "màu hồng". Những rủi ro về hợp đồng không rõ ràng, khả năng tài chính của các bên, hay bất đồng khi muốn thanh lý tài sản,... đều có thể gây áp lực không nhỏ, cả về mặt tình cảm lẫn tài chính.

(Nguồn: CBS News, Investopia)