U40 khuyên U30: Bây giờ làm 5 điều này, 10 năm nữa sẽ không lo nghèo!

Bước qua tuổi 40, nhiều người mới nhìn lại và nhận ra: tiền bạc không tự nhiên mà vững, cũng không tự nhiên mà thiếu. Khoảng cách giữa “U40 dễ thở” và “U40 chật vật” thường được tạo ra từ những thói quen, những quyết định tưởng chừng rất nhỏ ở tuổi 30. Không phải nhờ may mắn, mà nhờ kỷ luật và tầm nhìn. Dưới đây là 5 lời khuyên tài chính người U40 dành cho người U30, làm từ bây giờ, 10 năm nữa sẽ bớt nỗi lo cơm áo gạo tiền.

1. Đừng chỉ tiết kiệm, hãy buộc tiền phải sinh lời

Tuổi 30 thường có xu hướng tích cóp để “cho an toàn”. Nhưng nếu tiền chỉ nằm yên trong tài khoản, thì quả thực chưa tối ưu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Người U40 từng trải thường nhắc: tiết kiệm là nền tảng, nhưng đầu tư mới là đòn bẩy. Không cần lao vào những kênh rủi ro cao, nhưng nên học cách phân bổ tiền vào các tài sản có khả năng tăng trưởng dài hạn như vàng, cổ phiếu nền tảng tốt, hoặc tài sản tạo dòng tiền. Điều quan trọng không phải đầu tư bao nhiêu, mà là bắt đầu sớm và đều đặn. Sức mạnh của lãi kép nằm ở thời gian, càng bắt đầu sớm, càng có lợi thế.

2. Tăng thu nhập quan trọng hơn cắt giảm chi tiêu

Nhiều người U30 dành quá nhiều năng lượng để thắt chặt chi tiêu, nhưng lại ít đầu tư cho việc tăng thu nhập. Trong khi đó, người U40 hiểu rõ: một khoản tăng lương hay một nguồn thu phụ bền vững có giá trị hơn hàng chục lần so với việc tiết kiệm vài trăm nghìn mỗi tháng.

Tuổi 30 là giai đoạn vàng để nâng cấp kỹ năng, xây dựng thương hiệu cá nhân, mở rộng mối quan hệ và thử sức ở những cơ hội mới. Khi năng lực tăng, thu nhập sẽ theo sau. Nếu chỉ lo tiết kiệm mà bỏ quên việc nâng giá trị bản thân, 10 năm sau rất dễ rơi vào cảnh “chi tiêu hợp lý nhưng thu nhập mãi đứng yên”, chẳng khác nào tự làm khó mình.

3. Tách bạch rõ: Tiêu sản và tài sản

Một trong những sai lầm phổ biến ở tuổi 30 là nhầm lẫn giữa thứ khiến mình “trông giàu” và thứ thực sự giúp mình giàu.

Người U40 thường nhấn mạnh: hãy phân biệt rõ tiêu sản (những thứ khiến tiền rời khỏi túi đều đặn) và tài sản (những thứ tạo ra hoặc giữ giá trị tiền). Xe mới, điện thoại mới, những khoản mua sắm để nâng tầm hình ảnh không sai, nhưng nếu chiếm phần lớn thu nhập thì rất nguy hiểm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thay vì nâng cấp phong cách sống quá sớm, hãy ưu tiên xây dựng nền tảng tài chính vững chắc trước. Khi tài sản sinh lời đủ mạnh, phong cách sống tự nhiên sẽ được nâng cấp mà không áp lực.

4. Luôn có quỹ dự phòng trước khi mơ lớn

Tuổi 30 thường nhiều tham vọng: khởi nghiệp, đầu tư, mua nhà, mua xe. Tham vọng là tốt, nhưng người U40 từng trải thì hiểu rằng trước mọi kế hoạch lớn, phải có quỹ dự phòng ít nhất 6 tháng chi phí sinh hoạt. Quỹ này không phải để đầu tư sinh lời cao, mà để bảo vệ bản thân khi biến cố xảy ra: mất việc, ốm đau, gia đình có việc đột xuất.

Khi có “vùng đệm” tài chính, mọi quyết định sẽ bớt áp lực và sáng suốt hơn. Không có quỹ dự phòng, chỉ một cú trượt nhỏ cũng có thể kéo lùi cả kế hoạch 5-7 năm.

5. Đừng trì hoãn việc hiểu về tiền

Hiểu về tiền không có nghĩa phải trở thành chuyên gia, mà là nắm được những nguyên tắc cơ bản: dòng tiền, lãi suất, rủi ro, bảo hiểm, thuế, hợp đồng vay nợ. Sự thiếu hiểu biết khiến người ta dễ ký vào những cam kết bất lợi, dễ chạy theo đám đông, hoặc sợ hãi quá mức khi thị trường biến động. Ở tuổi 30, mỗi giờ dành cho việc học tài chính cá nhân có thể tiết kiệm hàng trăm triệu trong tương lai.

Tuổi 30 là giai đoạn có sức khỏe, còn thời gian và đủ trải nghiệm để hiểu mình muốn gì. Tuổi 40 là giai đoạn bắt đầu cảm nhận rõ hệ quả của những lựa chọn trước đó. Khoảng cách 10 năm nghe có vẻ dài, nhưng thực chất chỉ là vài chu kỳ tăng lương, vài quyết định đầu tư, vài lần điều chỉnh thói quen chi tiêu.

Không ai đảm bảo giàu có chỉ nhờ 5 lời khuyên. Nhưng nếu bắt đầu từ việc buộc tiền sinh lời, nâng giá trị bản thân, phân biệt rõ tài sản - tiêu sản, xây dựng quỹ dự phòng và chủ động học về tiền, hành trình 10 năm tới sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nghèo không phải do thiếu may mắn, mà thường do thiếu chuẩn bị. Và chuẩn bị tốt nhất luôn bắt đầu từ hôm nay.