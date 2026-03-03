Chuyện gì đây: giá bạc lao dốc không phanh, giảm 10 triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều 3/3, nối dài đà đi xuống từ phiên trước đó khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang, làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Trên thị trường quốc tế, bạc giao ngay lùi về quanh mức 84,5 USD/ounce, giảm 5% so với phiên liền trước. Đà giảm diễn ra khá nhanh sau giai đoạn biến động mạnh cuối tháng 2, phản ánh sự đảo chiều của dòng tiền trong bối cảnh môi trường tài chính toàn cầu thay đổi.

Nguyên nhân chính khiến bạc suy yếu đến từ sự phục hồi mạnh của đồng USD. Đồng bạc xanh tăng giá khi nhà đầu tư tìm đến tài sản dự trữ an toàn trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng vọt do căng thẳng tại Trung Đông. Xung đột leo thang đã đẩy giá dầu và nhiên liệu lên cao, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát quay trở lại.

Chi phí nhiên liệu tăng không chỉ tác động đến kỳ vọng lạm phát mà còn khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Lợi suất kỳ hạn 10 năm duy trì ở vùng cao khi thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Diễn biến này gây sức ép lên các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng, bởi lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý.

Đáng chú ý, kỳ vọng về thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất tiếp theo đã bị lùi lại. Thay vì tháng 7 như dự báo trước đó, thị trường hiện nghiêng về khả năng đợt giảm lãi suất đầu tiên diễn ra vào tháng 9. Dù giới đầu tư vẫn dự báo Fed có thể thực hiện hai lần giảm 25 điểm cơ bản trong năm nay, việc trì hoãn nới lỏng chính sách đang tạo áp lực ngắn hạn lên giá bạc.

Yếu tố địa chính trị tiếp tục phủ bóng lên thị trường. Quân đội Mỹ được cho là sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Iran, với khả năng nhắm tới các cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và tài sản hải quân. Ở chiều ngược lại, một quan chức cấp cao của Iran cảnh báo các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu, trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng. Giao thông tàu chở dầu qua khu vực này đã có dấu hiệu đình trệ.

Thông thường, căng thẳng địa chính trị sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý. Tuy nhiên, trong phiên này, tác động từ đồng USD mạnh và lợi suất cao đã lấn át yếu tố trú ẩn. Điều đó cho thấy thị trường đang ưu tiên nắm giữ tiền mặt và trái phiếu Mỹ hơn là kim loại quý trong ngắn hạn.

Các chuyên gia nhận định thị trường kim loại quý đang bước vào giai đoạn biến động cao hiếm thấy trong nhiều năm. Khi chiến sự, lạm phát và chính sách tiền tệ đồng thời tạo sóng, biên độ dao động của giá vàng và bạc có thể tiếp tục mở rộng. Dòng tiền toàn cầu được dự báo sẽ còn xoay chuyển nhanh giữa các nhóm tài sản tùy theo diễn biến của từng yếu tố vĩ mô.

Tại thị trường Việt Nam, giá bạc trong nước cũng ghi nhận điều chỉnh giảm trong phiên chiều 3/3. Sau khi có thời điểm giao dịch quanh mức 94 triệu đồng/kg vào phiên sáng, giá bạc 999 (bạc thỏi, bạc miếng) đã lùi xuống còn khoảng 84,6 triệu đồng/kg chiều mua vào và 87,1 triệu đồng/kg chiều bán ra. So với buổi sáng, mức giảm lên tới gần 10 triệu đồng mỗi kg, phản ánh sự điều chỉnh mạnh theo xu hướng thế giới.

Diễn biến sụt giảm nhanh trong ngày cho thấy rủi ro biến động vẫn ở mức cao. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều yếu tố khó lường, giới đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến chính sách tiền tệ của Fed, biến động lợi suất trái phiếu và tình hình địa chính trị tại Trung Đông – những yếu tố đang chi phối trực tiếp xu hướng giá bạc hiện nay.