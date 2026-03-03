Giá bạc bất ngờ quay đầu giảm mạnh

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.408.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.514.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 90.880.000 đồng/thỏi (mua vào) và 93.707.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:42 ngày 3/3. Như vậy mức giá này giảm mạnh hơn 4 triệu đồng/kg so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã giảm mạnh 6% xuống còn 89 đô la, làm hạ đợt tăng 3% trong ngày thứ 2 đầu tuần do sự chuyển dịch "tránh rủi ro" ồ ạt và đồng đô la Mỹ tăng mạnh đã lấn át nhu cầu mua vào tài sản an toàn trước đó.

Mặc dù các cuộc tấn công ban đầu vào Iran đã kích hoạt đợt tăng vọt lên 96,40 USD, nhưng sự chú ý của thị trường đã chuyển sang hậu quả kinh tế của việc đóng cửa eo biển Hormuz, đe dọa 20% dòng chảy năng lượng toàn cầu và có nguy cơ gây ra sự suy giảm công nghiệp sâu rộng.

Mối đe dọa này đối với ngành sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng đã làm giảm triển vọng nhu cầu bạc trong các lĩnh vực năng lượng mặt trời và điện tử, khiến nó hoạt động kém ổn định hơn so với vàng.

Áp lực gia tăng khi Chỉ số Giá Sản xuất ISM nhảy vọt lên 70,5, một bước nhảy vọt 11,5 điểm, báo hiệu lạm phát bùng phát trở lại và làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất.

Với việc đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong 5 tuần và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng cao, chi phí cơ hội khi nắm giữ bạc đã tăng vọt, trong khi việc thanh lý của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai sử dụng đòn bẩy để bù đắp các khoản lỗ trên thị trường chứng khoán nói chung càng làm tăng thêm áp lực.