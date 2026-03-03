Sáng 3/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn quay đầu giảm, mất mốc 190 triệu đồng/lượng

Sáng hôm nay 3/3, hàng loạt tiệm vàng điều chỉnh giảm khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng SJC tuột mốc 190 triệu đồng/lượng.

Chẳng hạn, Tiệm vàng Mi Hồng, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải đều đã điều chỉnh giá bán vàng miếng SJC xuống 189,4 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Một số tiệm vàng còn giảm mạnh xuống 189 triệu đồng/lượng như Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm.

Ở các doanh nghiệp lớn, nhiều thương hiệu cũng đã điều chỉnh giảm 1 – 1,5 triệu đồng/lượng. Trong đó, PNJ giảm vàng miếng SJC khoảng 1,5 triệu đồng/lượng xuống 186,4 – 189,4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn 24k của PNJ cũng giảm khoảng 700 nghìn đồng/lượng xuống 186,2 – 189,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giảm giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tròn ép vỉ 24k 1,5 triệu đồng/lượng xuống 186,4 – 189,4 triệu đồng/lượng. Vàng Tiểu Kim Cát 24k 0,1 chỉ đang có giá 1,864 – 1,894 triệu đồng/chỉ.

Trên thị trường quốc tế, sau khi vượt mốc 5.400 USD/ounce trong ngày 2/3, giá vàng thế giới đến sáng 3/3 lại quay đầu giảm xuống 5.350 USD. Theo Kitco News, giá vàng hạ nhiệt, và bạc lao dốc mạnh khi chỉ số USD tăng vọt, tâm lý né tránh rủi ro dịu lại.

Đà tăng mạnh của chỉ số USD trong ngày, lên mức cao nhất trong 5 tuần, đang tạo sức ép đáng kể lên nhóm kim loại quý. Hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, cùng với việc các vị thế mua dài hạn bị thanh lý, là những yếu tố nổi bật trong phiên. Bên cạnh đó, tâm lý né tránh rủi ro từng gia tăng mạnh trong đêm và đầu phiên sáng nay cũng đã phần nào dịu lại vào giữa ngày.

Trên thị trường tiền tệ, giới đầu tư đã thu hẹp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tại Mỹ, Anh và khu vực đồng euro trong phiên thứ Hai, khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng vọt và làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện ba lần hạ lãi suất trong năm 2026 đã giảm xuống còn 20%, so với gần 50% vào tuần trước, dựa trên dữ liệu hoán đổi lãi suất gắn với lịch họp chính sách. Thị trường hiện cũng không còn kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời hạ xác suất giảm lãi suất trong tháng 3 xuống còn 60%, so với hơn 80% trước đó.

Đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), nhà đầu tư đã giảm một nửa khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, hiện chỉ định giá mức giảm khoảng 5 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ, Anh và Đức – nhóm nhạy cảm nhất với thay đổi chính sách tiền tệ – tăng mạnh hơn so với các kỳ hạn dài, phản ánh sự gia tăng rõ nét của các chỉ số lạm phát.

Ở các thị trường chủ chốt khác, giá dầu thô vẫn tăng mạnh so với phiên trước nhưng đã rời xa mức đỉnh trong đêm – thời điểm ghi nhận mức cao nhất trong 8 tháng – hiện giao dịch quanh 70,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang dao động quanh ngưỡng 4%.