Sáng 2-3, giá vàng miếng SJC tăng mạnh, bạc thỏi xấp xỉ 100 triệu đồng/kg

Sáng 2-3, lúc 9 giờ, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC. Theo đó, vàng miếng được niêm yết ở mức 185,6 triệu đồng/lượng mua vào và 188,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng mạnh, song có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu.

Tại SJC và PNJ, vàng nhẫn trơn được giao dịch quanh mức 185,4 triệu đồng/lượng mua vào và 188,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp như Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đẩy giá bán vàng nhẫn trơn lên tới 188,6 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá bán vàng miếng SJC.

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tăng vọt lên gần 190 triệu đồng/lượng

Trái ngược với diễn biến đồng loạt của vàng, thị trường bạc trong nước ghi nhận biến động mạnh và mức giá khá chênh lệch giữa các thương hiệu. Tập đoàn Phú Quý niêm yết bạc miếng ở mức 3,48 triệu đồng/lượng mua vào và 3,59 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng trong khoảng 3,46-3,56 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mức giá bạc miếng cao nhất hiện thuộc về Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ), với giá mua vào 3,62 triệu đồng/lượng và bán ra 3,72 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 150.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Đối với bạc tính theo kg, giá cũng tăng mạnh, có thời điểm tiệm cận mốc 100 triệu đồng/kg – mức cao nhất trong khoảng một tháng qua. Sáng nay, SBJ bán ra bạc kg ở mức 99,28 triệu đồng, trong khi Ancarat và Phú Quý lần lượt niêm yết quanh 96,02 triệu đồng và 96,29 triệu đồng/kg.

Giá bạc cũng biến động mạnh

Diễn biến tăng mạnh của vàng và bạc trong nước chịu tác động trực tiếp từ thị trường quốc tế. Trên thế giới, căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Có thời điểm, giá vàng thế giới tăng vọt lên gần 5.400 USD/ounce, cao hơn hơn 100 USD/ounce so với mức đóng cửa cuối tuần.

Đến khoảng 9 giờ 15 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay hạ nhiệt nhẹ, còn giao dịch quanh mức 5.328 USD/ounce, song vẫn cao hơn gần 50 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá bạc quốc tế còn biến động mạnh hơn, có lúc vượt 96 USD/ounce, trước khi điều chỉnh về quanh 94 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định căng thẳng địa chính trị tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý trong ngắn hạn, khi dòng tiền rời khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu – vốn đang chìm trong sắc đỏ – để tìm nơi trú ẩn an toàn.



