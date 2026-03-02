Xổ số miền Nam: Sáng 2-3, lộ diện người phụ nữ trúng độc đắc 30 tỉ đồng

Sáng 2-3, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng cho một nữ khách hàng trúng giải độc đắc của xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 1-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 1-3, giải độc đắc (dãy số 578627) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Đại lý vé số Duy đổi thưởng cho nữ khách hàng trúng độc đắc 30 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Duy

Nơi đổi thưởng cho nữ khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 15 vé Đà Lạt là đại lý vé số Duy. Nói về cách đổi thưởng, anh Duy tiết lộ đã chuyển khoản toàn bộ số tiền trúng thưởng cho nữ khách hàng.

Trước đó, vào ngày 27-2, anh Duy cũng sang TP Cần Thơ để đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 557006) 14 tỉ đồng vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 26-2.

Đến ngày 1-3, đại lý vé số Duy tiếp tục đổi thưởng cho một khách hàng quen trúng giải độc đắc (dãy số 681039) 2 vé Bình Phước, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 28-2.

Thời gian gần đây, rất nhiều phụ nữ ở miền Tây, TPHCM và tỉnh Tây Ninh đã trúng giải độc đắc. Trong đó, có người trúng 1-2 vé nhưng cũng có người trúng nguyên lốc (14-16 vé).

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 2-3 sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.