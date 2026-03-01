Gần 40 tuổi mới nhận ra: Mình đã tiết kiệm sai suốt 15 năm, tiền không thiếu nhưng…

Nhìn hành trình tiền bạc của mình suốt hơn 15 năm đi làm, tôi mới nhận ra mình từng tự hào vì tháng nào cũng có khoản “để dành”, sổ tiết kiệm hay quỹ dự phòng không bao giờ thiếu, nhưng càng ngẫm nghĩ, tôi lại phải thừa nhận tết kiệm nhiều chưa chắc đã là tiết kiệm đúng. Có những cách tôi từng nghĩ là khôn ngoan, hóa ra chỉ khiến mình chậm lại.

1. Coi việc tiêu tiền là tội lỗi

Có một giai đoạn, tôi coi việc tiêu tiền như một lỗi lầm. Tôi từ chối gần như mọi cuộc hẹn ăn uống, không dám đăng ký một khóa học mới vì “để tiền đó còn hơn”. Tôi chọn mua những món rẻ nhất có thể, kể cả khi chất lượng không tương xứng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vấn đề không nằm ở việc sống tiết chế, mà ở chỗ tôi đánh đồng tiết kiệm với cắt giảm vô điều kiện. Tôi không phân biệt được đâu là chi phí tiêu hao, đâu là khoản đầu tư cho bản thân. Đến khi phải thay đồ điện tử liên tục vì mua hàng rẻ kém bền, hay nhận ra kỹ năng của mình chậm cải thiện vì ngại chi tiền học thêm, tôi mới hiểu: tiết kiệm không phải là bóp nghẹt mọi nhu cầu, mà là chi tiêu có chọn lọc.

2. Chỉ biết gửi tiết kiệm, không nghĩ đến sinh lời

Tôi từng nghĩ cứ gửi ngân hàng đều đặn là đủ an toàn và đúng đắn. Tháng nào có lương, tôi cũng chuyển một khoản cố định vào sổ tiết kiệm và cảm thấy rất yên tâm.

Nhưng giờ tôi mới nhận ra chính sự yên tâm đó lại “ăn mòn” một phần tiền của tôi. Tôi không tìm hiểu thêm về các kênh đầu tư phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Tôi cũng không học cách phân bổ tài sản. Tiết kiệm là bước đầu, nhưng nếu chỉ dừng ở đó, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để đồng tiền làm việc thay mình.

3. Hy sinh trải nghiệm để giữ con số đẹp

Tôi từng tự hào vì cuối năm nhìn tài khoản tăng thêm vài trăm triệu. Nhưng đổi lại, tôi bỏ qua nhiều cơ hội trải nghiệm đáng giá. Tôi trì hoãn một chuyến đi với gia đình vì “năm sau đi cũng được”. Tôi ngại đổi môi trường làm việc vì sợ mất khoản thưởng lớn.

Sau này, khi bố mẹ già đi nhanh hơn tôi nghĩ, khi cơ hội công việc không quay lại lần thứ hai, tôi mới hiểu có những thứ không thể quy đổi bằng tiền. Tiết kiệm không nên là lý do để mình đứng yên. Một chuyến đi, một khóa học, một lần thử sức ở môi trường mới đôi khi mang lại giá trị lâu dài hơn số tiền nằm im trong tài khoản. Tiền giúp mình có lựa chọn, nhưng nếu vì giữ tiền mà từ chối mọi lựa chọn, thì tôi đã đi ngược mục đích ban đầu.

4. Không cập nhật tư duy tài chính theo từng giai đoạn

Ở tuổi 25, tôi tiết kiệm theo cách của một người mới đi làm: cố gắng giữ càng nhiều càng tốt. Nhưng đến tuổi 35, thu nhập thay đổi, trách nhiệm nhiều hơn, mục tiêu dài hạn rõ ràng hơn, tôi vẫn áp dụng cách cũ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi không điều chỉnh tỷ lệ phân bổ giữa tiết kiệm, đầu tư và chi tiêu cho bản thân. Tôi không tính đến bảo hiểm, quỹ hưu trí hay kế hoạch tài chính cho gia đình. Tôi cứ nghĩ chỉ cần chăm chỉ để dành là đủ. Gần 40 tuổi, khi bắt đầu ngồi tính toán nghiêm túc cho 10-20 năm tới, tôi mới thấy mình đã chậm vài nhịp. Tài chính cá nhân không phải công thức cố định. Nó cần thay đổi theo độ tuổi, thu nhập và mục tiêu sống.

Nhìn lại, tôi thấy mình thiếu kiến thức và thiếu một góc nhìn dài hạn. Tiết kiệm vẫn là nền tảng quan trọng, nhưng nó không phải đích đến. Điều quan trọng hơn là hiểu mình đang tiết kiệm để làm gì, và làm sao để đồng tiền phục vụ cuộc sống, chứ không phải ngược lại.

Gần 40 tuổi, tôi vẫn đang học cách quản lý tiền. Nhưng lần này, tôi không còn chạy theo con số trong tài khoản để cảm thấy an toàn nữa. Tôi chọn cân bằng giữa tích lũy và trải nghiệm, giữa an toàn và tăng trưởng. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không tiết kiệm ít hơn, mà sẽ tiết kiệm thông minh hơn và sớm hơn một chút.