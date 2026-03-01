Lai Châu: Phát sinh giao dịch 170 triệu đồng, chủ tài khoản Vietcombank làm việc với Công an

Công an xã Khoen On chứng kiến việc bàn giao, trả lại số tiền 170 triệu đồng (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngày 23/2, Công an xã Khoen On đã tiếp nhận thông tin trình báo từ anh Lò Văn Tuân (sinh năm 1996, trú tại bản Co Cai, xã Khoen On) về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được 170 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Tuân phát hiện tài khoản của mình được cộng thêm số tiền lớn nói trên. Xác định đây không phải là tài sản của mình và lo ngại có thể xảy ra sự nhầm lẫn hoặc liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, anh Tuân đã chủ động đến trụ sở Công an xã Khoen On đề nghị được hỗ trợ xác minh nhằm trả lại cho chủ nhân thực sự.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Khoen On đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguồn gốc số tiền. Rất nhanh chóng, lực lượng Công an xã xác định được người chuyển nhầm là anh Nguyễn Quang Quyền (sinh năm 1990, trú tại thôn Mai Châu, phường Thiên Lộc, thành phố Hà Nội).

Cơ quan Công an đã kịp thời liên hệ với anh Quyền và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 28/2, dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an xã Khoen On, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban quản lý bản Co Cai, anh Lò Văn Tuân đã bàn giao đầy đủ số tiền 170.000.000 đồng cho anh Nguyễn Quang Quyền. Quá trình trao trả diễn ra công khai, minh bạch và đúng trình tự pháp luật.

Theo cơ quan Công an, nhận lại tài sản bị thất lạc, anh Quyền vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Tuân cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ kịp thời để anh nhận lại số tiền lớn.

Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc làm của anh Tuân là tấm gương "người tốt, việc tốt" tiêu biểu. Sự việc cũng đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm, củng cố vững chắc niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.