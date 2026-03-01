Cuối tuần (1/3): Giá vàng tăng trở lại nhưng nhà đầu tư vẫn quyết "ôm chặt", lo ngại biến động bất ngờ

Nguy cơ căng thẳng địa chính trị leo thang đang khiến nhà đầu tư duy trì trạng thái thận trọng cao, đồng thời ưu tiên nắm giữ vàng như một kênh trú ẩn an toàn, ưu tiên nắm giữ vàng trước thềm cuối tuần. Trong bối cảnh thị trường theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông, giá vàng đã quay trở lại trên mốc 5.200 USD/ounce, cho thấy xu hướng gia tăng nắm giữ nhằm phòng ngừa rủi ro hơn là chốt lời ngắn hạn.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi nhìn lại đầu tháng 2, thời điểm vàng từng chịu áp lực điều chỉnh mạnh trước khi lực mua quay trở lại rõ rệt. Tính từ vùng đáy quanh 4.400 USD/ounce, giá vàng hiện đã tăng khoảng 19%, cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì bất chấp những nhịp biến động mạnh.

Theo Kitco News, không chỉ yếu tố địa chính trị, các động lực vĩ mô khác cũng đang hỗ trợ thị trường. Nợ toàn cầu gia tăng, thâm hụt ngân sách kéo dài và căng thẳng thương mại quay trở lại tiếp tục củng cố vai trò của vàng trong danh mục đầu tư. Ngân hàng Bank of America cho rằng dù giá vàng gần đây có giai đoạn tích lũy dưới mốc 5.200 USD/ounce, kim loại quý này vẫn có thể hướng tới mốc 6.000 USD/ounce. Trong khi đó, MKS PAMP nhận định chu kỳ tăng hiện tại mới ở giai đoạn giữa, với khả năng giá có thể lên tới 6.750 USD/ounce khi bối cảnh chính trị tại Mỹ trở nên sôi động hơn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cũng lưu ý rằng thị trường khó có thể đi lên theo một đường thẳng. Sau giai đoạn tăng mạnh, việc tích lũy hoặc điều chỉnh được xem là cần thiết để củng cố nền tảng, tránh các nhịp tăng nóng thiếu bền vững.

Ở chiều ngược lại, chính sách tiền tệ của Mỹ có thể trở thành yếu tố kìm hãm đà tăng trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát bán buôn tăng 2,9% trong 12 tháng qua, cao hơn dự báo, làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn kỳ vọng. Theo các chuyên gia, điều này có thể làm giảm động lực tăng của vàng nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục bị trì hoãn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn vẫn hiện hữu và môi trường vĩ mô còn nhiều rủi ro, vàng vẫn được xem là tài sản trú ẩn hiệu quả. Thay vì rời bỏ thị trường, nhiều nhà đầu tư đang tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Tuần qua, giá vàng trong nước biến động theo xu hướng tăng nhẹ, xen kẽ các nhịp điều chỉnh ngắn.

Giá vàng miếng SJC có diễn biến tương tự khi tăng mạnh đầu tuần lên quanh 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng, sau đó nhích lên đỉnh ngắn hạn 182 – 185 triệu đồng/lượng vào ngày 26/2. Hai phiên cuối tuần, giá lùi nhẹ về quanh 181 – 184 triệu đồng/lượng, trước khi bật tăng trở lại lên 184 – 187 triệu đồng/lượng vào ngày 1/3 – mức cao nhất trong tuần. Chênh lệch mua – bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng đi theo xu hướng tăng nhưng biến động linh hoạt hơn. Đầu tuần, giá tăng lên 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng, sau đó đạt đỉnh ngắn hạn 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng vào ngày 26/2. Cuối tuần, giá giảm nhẹ về quanh 180,5 – 184 triệu đồng/lượng rồi bật tăng mạnh trở lại lên 184 – 187 triệu đồng/lượng trong phiên 1/3. Biên độ mua – bán tiếp tục duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng, cho thấy xu hướng chung vẫn là tăng.