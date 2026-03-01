Giá vàng hôm nay 1/3: Thế giới giảm nhẹ, trong nước tăng mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ và ở ngưỡng 5.274 USD/ounce. Mặc dù giá vàng giảm nhẹ, đây là mức giá cao nhất trong vòng 30 ngày qua, phản ánh sự chuyển dịch dòng vốn từ các tài sản rủi ro sang kênh trú ẩn truyền thống.

Kim loại quý này kết thúc tháng ở vùng gần mức kỷ lục, một sự đảo chiều ấn tượng nếu so với thời điểm đầu tháng 2. Đợt điều chỉnh đầu tháng kéo giá vàng giảm mạnh trước khi lực mua quay trở lại đầy quyết đoán. Hiện giá vàng tăng khoảng 19% so với mức đáy gần 4.400 USD/ounce. Bất chấp biến động mạnh và áp lực bán lớn đầu tháng, xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì.

Yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của vàng là tình hình bất ổn tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các cảnh báo từ phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng khi Iran chưa đáp ứng các yêu cầu kiềm chế hoạt động hạt nhân.

Giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh. (Ảnh minh hoạ)

Ông Trump nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ không mong muốn xung đột nhưng vẫn để ngỏ khả năng hành động quân sự nếu không đạt thỏa thuận có ý nghĩa. Các tuyên bố này, kết hợp với việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang, khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản bảo toàn vốn hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã chịu áp lực bán ra, với nhiều chỉ số chính chìm trong sắc đỏ. Dòng tiền dịch chuyển sang vàng đã góp phần củng cố đà tăng của kim loại quý này, khi các nhà đầu tư ưu tiên giảm thiểu rủi ro trước những bất định địa chính trị.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 184 (mua)-187 triệu đồng/lượng (bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 183,8-186,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.274 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các chuyên gia của Bank of America (BofA) giữ nguyên mục tiêu giá vàng 12 tháng ở mức 6.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cảnh báo kim loại quý đang đối mặt với một số lực cản ngắn hạn khi nhà đầu tư điều chỉnh vị thế sau giai đoạn biến động mạnh.

Ông Phillip Streible - Chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures nhận định: "Đang có rất nhiều lo ngại về địa chính trị, đây là động thái hướng tới các tài sản trú ẩn an toàn". Theo ông, mục tiêu tăng giá tiếp theo của vàng có thể hướng đến vùng 5.450 USD/ounce, trong khi mốc hỗ trợ quan trọng nằm quanh 5.120 USD/ounce.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều rủi ro, cùng xu hướng mua vàng gia tăng từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư châu Á, triển vọng trung hạn của thị trường vàng thế giới vẫn được đánh giá tích cực, dù những nhịp rung lắc ngắn hạn là khó tránh khỏi.