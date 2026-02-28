Thái độ của người EQ cao khi bị sếp phàn nàn: Điều số 4 thể hiện “cái tầm”!

Đi làm, thi thoảng bị sếp mắng mỏ phàn nàn là chuyện thường tình, ai cũng gặp đôi lần. Có thể vì một sai sót nhỏ, một lần trễ deadline hay đơn giản là kết quả công việc chưa được như kỳ vọng. Cùng là bị sếp mắng, có người phản ứng rất bốc đồng, có người lại bình tĩnh đến lạ. Khác biệt - một phần nhỏ nằm ở năng lực chuyên môn, nhưng phần lớn là do kỹ năng quản trị cảm xúc.

Người có EQ cao không xem việc bị sếp phàn nàn là “thất bại cá nhân”, mà là một tình huống cần xử lý khéo léo. Họ không né tránh, cũng không phản kháng gay gắt. Thay vào đó, họ chọn cách đối mặt thông minh hơn.

1. Giữ bình tĩnh trước khi phản ứng

Phản xạ tự nhiên khi bị phàn nàn là phòng thủ: giải thích, biện minh, thậm chí khó chịu. Nhưng người EQ cao hiểu rằng cảm xúc dâng lên trong vài giây đầu tiên thường không giúp ích gì. Họ không cắt lời, không phản bác ngay, cũng không tỏ thái độ bất mãn ra mặt.

Ảnh minh họa

Giữ bình tĩnh không phải vì họ “hiền”, mà vì họ biết mọi phản ứng thiếu kiểm soát đều có thể làm tình hình tệ hơn. Một cái nhíu mày, một câu đáp trả thiếu suy nghĩ có thể khiến câu chuyện từ góp ý chuyên môn thành mâu thuẫn cá nhân. Bình tĩnh là bước đầu tiên để không tự làm mình mất điểm.

2. Tách cảm xúc khỏi nội dung góp ý

Người EQ cao không đánh đồng việc bị phàn nàn với việc “mình kém cỏi”. Họ hiểu sếp đang phản ứng với một hành vi, một kết quả cụ thể, chứ không phải phủ nhận toàn bộ năng lực của họ.

Thay vì nghĩ “Sếp ghét mình” hay “Mình làm gì cũng sai”, họ tự hỏi: “Phần nào trong công việc của mình chưa ổn?” Khi tách được cảm xúc khỏi vấn đề, họ sẽ nghe góp ý rõ ràng hơn. Việc này giúp họ không bị cuốn vào suy nghĩ tiêu cực, đồng thời giữ được sự tỉnh táo để xử lý phần việc cần cải thiện.

3. Chủ động nhận trách nhiệm khi cần

Một đặc điểm dễ nhận thấy ở người EQ cao là không né tránh trách nhiệm. Nếu sai thật, họ thừa nhận ngắn gọn và rõ ràng. Không vòng vo, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không kéo thêm người khác vào câu chuyện.

Ảnh minh họa

Câu nói kiểu “Phần này em làm chưa kỹ, em sẽ rà soát lại ngay” nghe rất đơn giản nhưng lại thể hiện sự trưởng thành. Khi bạn chủ động nhận phần việc của mình, sếp cũng dễ hạ nhiệt hơn. Thái độ này cho thấy bạn tôn trọng công việc và tôn trọng người đang góp ý cho mình.

4. Đặt câu hỏi để hiểu rõ vấn đề

Thay vì im lặng cho qua hoặc chỉ gật đầu cho xong, người EQ cao thường đặt thêm câu hỏi để làm rõ mong đợi. Ví dụ: “Anh/chị mong muốn kết quả cụ thể theo hướng nào?” hoặc “Phần nào anh/chị thấy cần chỉnh sửa trước?”

Họ hiểu rằng góp ý chung chung đôi khi khiến mình khó cải thiện. Hỏi lại không phải để cãi, mà để hiểu đúng. Khi làm rõ được yêu cầu, họ có cơ sở để sửa cho chuẩn thay vì sửa theo cảm tính.

Đây cũng là cách biến một tình huống căng thẳng thành một cuộc trao đổi chuyên môn. Khi hai bên cùng tập trung vào giải pháp, bầu không khí sẽ bớt nặng nề hơn rất nhiều.

5. Xem đó là dữ liệu để phát triển bản thân

Điểm khác biệt lớn nhất của người EQ cao nằm ở cách họ nhìn dài hạn. Họ không dừng lại ở cảm giác “bị mắng”, mà tự hỏi: “Mình học được gì từ chuyện này?”.

Ảnh minh họa

Mỗi lời phàn nàn, nếu nhìn kỹ, đều chứa thông tin về tiêu chuẩn, kỳ vọng và cách làm việc của cấp trên. Người EQ cao xem đó như một dạng “feedback miễn phí”. Họ ghi nhớ những điểm cần tránh, điều chỉnh cách làm, và dần dần ít mắc lại lỗi cũ.

Quan trọng hơn, họ không để một lần bị phàn nàn định nghĩa năng lực của mình. Họ hiểu công việc là quá trình liên tục thử - sai - sửa - tốt lên. Nhờ vậy, thay vì thu mình lại vì tự ái, họ lại tiến bộ nhanh hơn.

Bị sếp phàn nàn không phải chuyện dễ chịu. Nhưng cách phản ứng trước lời phàn nàn mới quyết định bạn là người như thế nào trong mắt người khác. EQ cao không phải là luôn mỉm cười hay luôn đúng, mà là biết quản trị cảm xúc của mình trong những thời điểm khó chịu nhất. Đi làm lâu dài, kỹ năng chuyên môn giúp bạn làm được việc. Nhưng chính thái độ khi đối diện với áp lực và góp ý mới giúp bạn đi xa.