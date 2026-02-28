Có 1 tỷ đồng, gửi tiết kiệm ngân hàng nào có lãi cao nhất sau 1 năm?

Mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trên thị trường hiện đang có sự phân hóa rõ rệt. Với khoản tiền phổ biến như 1 tỷ đồng, mức lợi nhuận thực tế phụ thuộc vào nhóm ngân hàng lựa chọn, chương trình ưu đãi và kênh gửi tiền. Các gói lãi suất đặc biệt lên tới 8 - 9%/năm hiện chỉ dành cho khoản tiền rất lớn nên không phản ánh mặt bằng chung.

Ở nhóm ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV hoặc Agribank, đối với khách hàng phổ thông, nếu gửi 1 tỷ đồng trong 12 tháng, số tiền lãi phổ biến khoảng 52 - 55 triệu đồng.

Tuy nhiên, đầu năm mới, các ngân hàng này đang áp dụng khá nhiều chương trình ưu đãi cộng lãi suất khoảng 0,2-0,5 điểm %. Ngoài ra, các khách hàng phân khúc cao cấp có thể được ưu tiên mức lãi suất cao hơn lên tới khoảng 6,5 - 6,8%/năm, tương ứng với mức lãi 65 - 68 triệu đồng nếu gửi kỳ hạn 12 tháng.

Ở phân khúc ngân hàng thương mại cổ phần, nhiều nhà băng đang niêm yết lãi suất từ 6,5%/năm trở lên mà không yêu cầu điều kiện đặc biệt về số tiền.

Chẳng hạn, VIB áp dụng khoảng 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. OCB cũng đưa ra mức tương tự cho các khoản tiền từ 500 triệu đồng. Bac A Bank niêm yết quanh 6,55%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BVBank áp dụng khoảng 6,6%/năm, trong khi một số ngân hàng như PGBank, MBV đang triển khai mức từ 7 - 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng trong một số chương trình.

Với 1 tỷ đồng, mức lãi trong nhóm này dao động khoảng 65 - 72 triệu đồng sau một năm, cao hơn đáng kể so với khối ngân hàng quốc doanh.

Một xu hướng nổi bật thời gian gần đây là các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn trực tuyến. Nhiều nhà băng như Cake by VPBank triển khai cộng thêm lãi suất cho tiền gửi online, đưa mức lãi thực nhận lên khoảng 7%/năm hoặc cao hơn. Nếu lựa chọn hình thức gửi trực tuyến với lãi suất khoảng 7 - 7,2%/năm, khoản tiền 1 tỷ đồng có thể mang lại lợi nhuận 70–72 triệu đồng trong 12 tháng.

Như vậy, mức chênh lệch lãi tiền gửi giữa các ngân hàng hiện nay có thể lên tới 15–20 triệu đồng mỗi năm cho cùng khoản tiền tiết kiệm 1 tỷ đồng.