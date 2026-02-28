Nữ nhân viên chốt đơn hơn 190 tỷ đồng ngày khai xuân "gây bão" ngành sales, ông chủ làm ngay 1 ĐIỀU

xcChốt hợp đồng “khủng” ngay ngày khai xuân

Ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 Tết), không khí tại phòng kinh doanh của Công ty TNHH Khai thác mỏ Hà Nam (TQ) đặc biệt sôi động. Hơn 600 khách hàng đến từ Nga, Ấn Độ, Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác đồng loạt có mặt để ký kết, đặt hàng tạo nên khung cảnh khai trương “bùng nổ” của ngành thiết bị công nghiệp nặng. Trong bối cảnh thương mại quốc tế còn nhiều biến động, sự kiện này được xem là tín hiệu tích cực về nhu cầu thị trường và khả năng mở rộng đơn hàng ra nước ngoài của doanh nghiệp Trung Quốc.

Tâm điểm của sự kiện là nữ nhân viên bán hàng Trương Quân Hạ (tên gốc Zhang Junxia). Ngay trong ngày cao điểm, cô đã ký hợp đồng trị giá hơn 50 triệu NDT (hơn 190 tỷ đồng). Không lâu sau đó, mang về cho công ty đơn hàng lớn trị giá 40 triệu NDT (hơn 152 tỷ đồng).

Chân dung nữ nhân viên bán hàng Trương Quân Hạ

Tuy nhiên, theo phía doanh nghiệp, con số “ký thêm đơn hàng 40 triệu NDT” không phải là một hợp đồng hoàn toàn mới phát sinh trong cùng một ngày. Đây thực chất là phần doanh thu các hợp đồng đã được ký kết trước đó, nằm trong tổng giá trị bán hàng tại thị trường nước ngoài hơn 400 triệu NDT (hơn 1.500 tỷ đồng) mà cô đạt được trong năm 2025.

Nói cách khác, những con số gây chú ý trong ngày khai xuân chỉ là phần nổi của một quá trình mở rộng thị trường quốc tế đã được chuẩn bị và triển khai từ trước, chứ không phải một giao dịch đột biến diễn ra trong chốc lát.

Đằng sau cảm giác “doanh số bùng nổ” là sự thay đổi rõ rệt trong cách doanh nghiệp Trung Quốc tổ chức sản xuất và tiếp cận khách hàng toàn cầu. Thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng giá thấp, nhiều công ty đang chuyển sang chú trọng chất lượng ổn định, cung cấp giải pháp tổng thể và cam kết dịch vụ lâu dài.

Sự tăng trưởng này không đến từ yếu tố may mắn, mà là kết quả của quá trình cố gắng. Từ năm 2022, Trương Quân Hạ đã sáng tạo, tận dụng điện thoại cá nhân để quay các video ngắn, giới thiệu nguyên lý vận hành cần cẩu, quy trình lắp đặt và các dự án thực tế tại công trường, qua đó từng bước xây dựng niềm tin với khách hàng quốc tế.

Cô không sử dụng kịch bản phức tạp hay hiệu ứng cầu kỳ, mà trực tiếp ghi hình tại xưởng sản xuất và hiện trường thi công, vừa giới thiệu vừa giải thích rõ từng chi tiết kỹ thuật

Cách làm này giúp cô thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài. Một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ sau khi theo dõi video phân tích giải pháp tiết kiệm năng lượng của cô đã quyết định ký hợp đồng trị giá 7 triệu USD.

Thay vì chỉ bán thiết bị đơn lẻ, cô tập trung tư vấn giải pháp trọn gói từ thiết kế nền móng, bố trí dây chuyền sản xuất đến phương án tối ưu chi phí vận hành và bảo trì. Cách tiếp cận này giúp nâng giá trị hợp đồng và xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn với đối tác quốc tế.

Ông chủ hào phóng gây sốt

Trong ngày đầu khai xuân sản xuất, khu vực thanh toán tại mỏ Hà Nam ghi nhận cảnh khách hàng xếp hàng dài chờ ký kết và chuyển khoản. Không khí giao dịch sôi động cùng những xấp tiền mặt lớn được xếp ngay ngắn trở thành điểm nhấn, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và giới kinh doanh.

Đáng chú ý, theo chính sách áp dụng mỗi khách hàng ký hợp đồng đều được tặng một phong bao lì xì trị giá 400 NDT (khoảng 1,5 triệu đồng) như lời chúc may mắn đầu năm.

Máy đếm tiền hoạt động hết công suất ngay ngày khai xuân

Giám đốc Công ty là ông Thôi Bồi Quân (Cui Peijun) cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Ông được dân mạng gọi là “ông chủ hào phóng” khi chi 180 triệu NDT (hơn 685 tỷ đồng) để thưởng cuối năm cho nhân viên.

Theo kế hoạch công bố, năm 2025 lợi nhuận ròng của công ty đạt 270 triệu NDT, trong đó 180 triệu NDT được phân bổ cho các khoản thưởng. Hoa hồng dành cho đội ngũ bán hàng tuyến đầu được tăng gấp đôi, còn trợ cấp công tác nâng lên 800 NDT (hơn 3 triệu đồng) mỗi ngày.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Giám đốc Thôi còn mạnh tay chi tiền cá nhân để lì xì cho nhân viên. Thông tin này được khách hàng chia sẻ rộng rãi, góp phần củng cố niềm tin của đối tác về sự ổn định tài chính và cam kết phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Từ góc độ quản trị, việc duy trì chính sách thưởng cao và công khai đãi ngộ không chỉ mang ý nghĩa động viên nội bộ. Đây còn là thông điệp chiến lược gửi tới thị trường rằng doanh nghiệp đủ năng lực tài chính để mở rộng sản xuất, đảm bảo tiến độ và thực hiện cam kết với khách hàng quốc tế.

Theo baidu