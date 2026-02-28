Buồn của người trẻ sống giữa nền kinh tế top đầu thế giới: Bỏ 2,5 tỷ đồng chỉ để mua một phòng ngủ trong nhà

Họ chấp nhận mua 1 phòng ngủ trong căn hộ sống chung với người lạ, vay thế chấp chung với bạn bè, hay thậm chí sở hữu một phần nhỏ của một tòa nhà cho thuê để trang trải tiền nhà. Những mô hình này phản chiếu một thực tế ngày càng rõ rằng người trẻ đang chịu tác động nặng nề nhất từ thị trường bất động sản tăng giá chóng mặt.

Theo nghiên cứu của Ủy ban châu Âu, giá nhà trong EU đã tăng nhanh hơn thu nhập người dân tới 10% trong thập kỷ qua. Mọi chỉ dấu đều cho thấy áp lực tài chính dồn mạnh lên nhóm dưới 40 tuổi - những người đang ngày càng khó tìm được chỗ đứng trong thị trường nhà ở.

Trong khi các kế hoạch cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của EU vẫn còn nằm trên giấy, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng nhu cầu bức thiết này để tung ra các mô hình sở hữu nhà mới lạ.

Tại Tây Ban Nha, nơi Madrid, Barcelona và nhiều thành phố lớn rơi vào tình trạng thiếu nhà ở nghiêm trọng do làn sóng cho thuê du lịch, startup Habitacion.com đưa ra dịch vụ bán từng phòng ngủ với giá lên tới 80.000 euro (khoảng 2,5 tỷ đồng) - chỉ bằng khoảng 1/3 giá một căn hộ 1 phòng ngủ trong cùng khu vực. Năm ngoái, doanh nghiệp này đã bán được 200 phòng và hiện có danh sách chờ lên tới 32.000 người, với bất động sản trải rộng tại bảy thành phố.

Người sáng lập kiêm CEO Oriol Valls cho biết mô hình này phù hợp với cả biến động nhân khẩu học lẫn áp lực thu nhập. 10 năm qua, lương trung bình tại Tây Ban Nha tăng 26%, trong khi giá nhà tăng tới 81%. Đồng thời, xu hướng lập gia đình muộn, hoặc không sinh con, khiến nhu cầu về những không gian sống nhỏ, tiết kiệm chi phí tăng mạnh.

Khách hàng phải trả lời bộ câu hỏi về sự tương thích, chẳng hạn có đang trong mối quan hệ hay có thường xuyên rửa bát sau bữa ăn, để được ghép ở cùng người phù hợp. Họ không được vay thế chấp mà phải vay tín chấp cá nhân và khi bán lại phòng phải thông qua công ty.

Alvarez, một khách hàng tiềm năng ở Madrid, cho biết Habitacion.com giới thiệu anh gói vay 10 năm lãi suất 6%, gấp đôi mức lãi thế chấp thông thường. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn không tìm được phòng phù hợp. Anh cho hay: “Ý tưởng này tốt cho người trẻ ít tiết kiệm, nhưng mất hẳn ý nghĩa nếu tôi không thể sống cùng bạn đời.”

Tại London, nhà phát triển Fairview triển khai chương trình “Buddy Up”, kết nối bạn bè với môi giới và luật sư, đồng thời hỗ trợ tối đa 2.000 bảng phí pháp lý nếu họ quyết định mua nhà chung tại thủ đô hoặc vùng phụ cận.

Trong khi đó, các ngân hàng ở Anh, Pháp, Đức và Italy đang tái khởi động các sản phẩm vay thế chấp không đặt cọc hoặc đặt cọc rất thấp, những sản phẩm từng biến mất sau khủng hoảng tài chính 2008. Dù chi phí cao và yêu cầu người vay phải có thu nhập ổn định, chúng mang lại cơ hội hiếm hoi cho những người không thể dành dụm khoản tiền đặt cọc lớn.

Natalie và Martin Walker, sống tại West Yorkshire, cho biết họ buộc phải chọn vay thế chấp không đặt cọc sau khi bị chủ nhà gửi thông báo ngừng cho thuê chỉ 1 tháng sau khi đứa con đầu lòng chào đời. Natalie chia sẻ: “Cảm giác ổn định mà nó mang lại mới là điều quan trọng nhất.”

Không thể mua nhà tại Madrid, nơi giá bán căn hộ trung tâm lên tới 1 triệu euro, kỹ sư công nghiệp Carlos Sempere, 36 tuổi, đã chọn mua một căn hộ cho thuê tại miền nam Tây Ban Nha thông qua công ty đầu tư PropHero. “Hoặc nó giúp tôi trả tiền thuê nhà, hoặc tôi sẽ bán nó trong tương lai,” anh nói.

Đối với những người không đủ khả năng mua trọn vẹn một căn hộ, PropHero còn bán các phần sở hữu nhỏ trong các tòa nhà cho thuê ở Tây Ban Nha và Ireland với mức đầu tư tối thiểu 20.000 euro.

Dù nhiều sáng kiến tạo ra cơ hội sở hữu nhà theo cách phi truyền thống, chúng cũng phơi bày thực tế đáng lo ngại. Chuyên gia Patricio Palomar từ AIRE Partners nhận định: “Tất cả những mô hình này cho thấy người dân đang ngày càng nghèo đi.”

Theo Reuters﻿