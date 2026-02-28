Giá bạc hôm nay 28-2: Tăng 8-9 triệu đồng mỗi kg, người mua bạc vía Thần Tài lãi đậm

Ngày 28-2, giá bạc thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 93,91 USD/ounce, tăng tới 6,23% so với phiên trước. Đây là mức tăng rất mạnh của bạc trong những ngày qua.

Giá bạc thế giới cũng đang ở mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua, và phục hồi rất mạnh so với mức đáy 67 USD/ounce hồi cuối tháng 1-2026.

Đà đi lên mạnh mẽ của giá bạc thế giới thúc đẩy giá bạc trong nước tăng mạnh.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng mua vào 3,5 triệu đồng/lượng, bán ra 3,61 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI báo giá bạc mua vào 3,51 triệu đồng/lượng, bán ra 3,62 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Kim loại quý Ancarat báo giá mua vào bạc miếng 3,49 triệu đồng/lượng, bán ra 3,6 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng mạnh sau ngày Thần Tài

Giá các loại bạc miếng 1 lượng tăng thêm khoảng 4,4% so với hôm qua và không có nhiều sự cách biệt giữa những thương hiệu lớn.

Đối với bạc kg, giá tăng thêm hàng triệu đồng so với ngày trước. Ancarat giao dịch bạc kg mua vào 93,2 triệu đồng, bán ra 96 triệu đồng; Phú Quý bán ra 96,34 triệu đồng/kg.

So với ngày vía Thần Tài (ngày 26-2), mỗi kg bạc tăng khoảng 8-9 triệu đồng. Những người mua bạc ở vùng giá từ 88 - 90 triệu đồng tới thời điểm này đã có mức lãi đáng kể.

Theo giới phân tích, giá bạc cao nhất trong 1 tháng qua - cùng nhịp với giá vàng, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở khu vực Trung Đông giữa Mỹ và Iran. Nhiều nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền sang kim loại quý là vàng và bạc, như kênh trú ẩn an toàn. Chỉ trong tháng 2, giá bạc đã tăng khoảng 38% từ mức đáy 67 USD/ounce của đợt sập lịch sử từ vùng đỉnh 121 USD/ounce.

Không chỉ là nhu cầu kênh trú ẩn an toàn, bạc còn hưởng lợi tăng giá từ nhu cầu sản xuất công nghiệp gia tăng trên toàn cầu.

Nhiều người đi mua bạc dịp Thần Tài vừa qua

Giá bạc thế giới tăng mạnh



