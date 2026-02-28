Thị trường ngày vía Thần Tài: 1001 cách “săn vàng” – người xếp hàng từ mờ sáng, người ung dung mua online

Vàng không còn là câu chuyện của "người nhiều tiền"

Nếu trước đây, mua vàng thường gắn với những khoản tích lũy lớn, thì vài năm trở lại đây, thị trường chứng kiến xu hướng "vàng hóa linh hoạt".

Người có ngân sách vừa phải chọn mua nhẫn tròn trơn 0,5 chỉ, 1 chỉ; sinh viên, người trẻ mới đi làm ưu tiên các sản phẩm hạt đậu vàng mini – nhỏ gọn, giá vừa túi tiền nhưng vẫn mang ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc.

Chị Minh Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nay tôi không chờ đến đúng mùng 10 nữa. Mua từ mùng 7, vừa tránh đông vừa chọn được mẫu ưng ý. Chỉ cần một hạt đậu vàng nhỏ thôi cũng thấy yên tâm cho cả năm."

Rõ ràng, vàng ngày vía Thần Tài giờ đây không còn là "cuộc chơi" của số đông xếp hàng chen chúc, mà là lựa chọn tài chính linh hoạt, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Người xếp hàng từ 4 giờ sáng – người chọn mua online

Tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội và TP.HCM, cảnh tượng quen thuộc vẫn lặp lại: nhiều người có mặt từ 3–4 giờ sáng để chờ mở cửa, mong mua được vàng đúng "giờ đẹp".

Tuy nhiên, xu hướng mới năm nay là sự dịch chuyển sang mua vàng online. Các thương hiệu lớn đẩy mạnh đặt hàng trước, giao hàng tận nơi hoặc nhận tại cửa hàng theo khung giờ đăng ký.

Thậm chí, không ít gia đình chọn cách mua vàng từ 2–3 ngày trước, đến đúng mùng 10 mới đặt lên bàn thờ Thần Tài – vừa giữ trọn nghi thức tâm linh, vừa tránh áp lực chen lấn.

Thị trường ngày vía Thần Tài vì thế ngày càng đa dạng: Người coi trọng "đúng giờ, đúng ngày"; Người ưu tiên tiện lợi, an toàn; Người mua tích lũy đầu năm; Người mua đơn giản để "lấy vía" may mắn. 1001 cách săn vàng – nhưng chung một mong ước: khởi đầu năm mới hanh thông.

"Săn vàng" không cần xếp hàng

Đáng chú ý, năm nay, không khí ngày vía Thần Tài còn lan sang nhiều lĩnh vực dịch vụ – đặc biệt là các chương trình ưu đãi gắn với hình ảnh "vàng" như biểu tượng của tài lộc.

Nổi bật, Viettel triển khai chương trình khuyến mãi lớn đầu năm với tổng giá trị lên tới 260 chỉ vàng dành cho khách hàng trên toàn quốc.

"Săn" vàng qua các chương trình ưu đãi cũng là một cách cầu may mắn, tài lộc

Không cần xếp hàng từ tờ mờ sáng, không lo biến động giá vàng trong ngày, khách hàng vẫn có cơ hội "săn vàng" thông qua các hoạt động tiêu dùng, sử dụng dịch vụ viễn thông và số hóa.

Đây được xem là cách tiếp cận mới: Thay vì chỉ mua vàng vật chất, người tiêu dùng có thể nhận "vàng tài lộc" từ các chương trình ưu đãi gắn với nhu cầu thiết thực hằng ngày – như kết nối internet, di động, dịch vụ số.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng linh hoạt, sự xuất hiện của những chương trình như vậy góp phần làm phong phú thêm "hệ sinh thái vía Thần Tài" – nơi giá trị tài lộc không chỉ nằm ở kim loại quý, mà còn ở sự tiện ích và trải nghiệm./.