"Cân” 4 công việc cùng lúc, cô gái có khoản tiết kiệm 1,9 tỷ đồng ở tuổi 23

Ở tuổi 23, trong khi rất nhiều người trẻ đang loay hoay tìm cách thoát cảnh “chưa hết tháng đã hết tiền”, thì Shelby Wright - Cô gái đến từ xứ sở sương mù lại khác hẳn: Cũng cố gắng tằn tiện, cân đối chi tiêu nhưng không phải do không kiếm đủ tiền. Hiện tại, Shelby đã có khoản tiết kiệm lên tới 75.000 USD (tương đương khoảng 1,9 tỷ đồng). Cô đã tiến rất gần đến mục tiêu có 100.000 USD (2,5 tỷ đồng) ở tuổi 25.

Shelby cho biết nền tảng gia đình cô không khá giả, cũng chưa từng được bố mẹ dạy về cách quản lý tiền bạc. Trước đây, cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, Shelby cũng từng tiêu hết số tiền mình kiếm được khi đi làm thêm. Tuy nhiên khi bước sang tuổi 18, cô bỗng nhận ra một sự thật có phần “hơi khó chấp nhận” ở thời điểm đó: Mình toàn chi tiêu vào những thứ đâu đâu.

Kể từ đó, Shelby bắt đầu theo dõi chi tiêu từng đồng và đặt mục tiêu tiết kiệm.

Shelby Wright (Nguồn: People.com)

“Tôi không muốn tiếp tục sống trong cảnh vừa nhận lương 1 tuần đã phải lo xoay sở chi tiêu cho 3 tuần còn lại. Thường là tôi sẽ phải dựa vào thẻ tín dụng, hoặc vay mượn bạn bè” - Shelby nói.

Làm 4 công việc để duy trì khả năng tiết kiệm

Một trong những yếu tố giúp Shelby tiến gần mục tiêu tiết kiệm lớn là việc cô không chỉ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất. Cô cho biết hiện tại, bản thân đang làm 4 công việc cùng lúc. Cụ thể: Quản lý cửa hàng Basketcase Gallery - Một thương hiệu thời trang streetwear dành cho nam, Quản lý mạng xã hội cho một phòng khám trị liệu vật lý, Nhân viên chăm sóc khách hàng từ xa, và Môi giới bất động sản cho thuê.

Việc có nhiều nguồn thu nhập không chỉ giúp Shelby duy trì khả năng tiết kiệm, mà còn buộc cô phải học cách linh hoạt hơn trong quản lý thời gian và chủ động học hỏi, nâng cấp kiến thức. Tuy nhiên, Shelby nhấn mạnh rằng mục đích của việc làm nhiều không phải để nâng mức sống lên cao hơn, mà để đẩy nhanh mục tiêu tài chính.

Shelby Wright (Nguồn: People.com)

Shelby khẳng định nếu thu nhập tăng mà chi tiêu cũng tăng theo, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy, dù thu nhập tốt hơn so với trước đây, cô vẫn giữ mức sống khá ổn định, không vội vàng mua sắm những món đồ đắt tiền hay nâng cấp phong cách sống chỉ để “xứng tầm thu nhập”.

Shelby cố gắng tối ưu từng khoản chi. Shelby từng nhận ra mình chi hơn 1.000 USD mỗi năm (khoảng 25 triệu đồng) chỉ để làm móng. Khi nhìn lại con số này, cô quyết định cắt giảm hoàn toàn. Cô cũng từ bỏ thói quen mua sắm online ngẫu hứng, hạn chế ăn ngoài nếu không thực sự cần thiết và đặt ra giới hạn cụ thể cho từng hạng mục chi tiêu, kể cả việc mua quà tặng trong các mối quan hệ. Theo cô, việc đặt ra giới hạn không khiến bản thân trở nên keo kiệt, mà giúp mọi thứ rõ ràng và dễ kiểm soát hơn.

Tiết kiệm không có nghĩa là “thắt lưng buộc bụng” cực đoan

Mặc dù kiểm soát chi tiêu khắt khe, nhưng Shelby không phải kiểu người cổ vũ lối sống “thắt lưng buộc bụng” cực đoan. Cô vẫn dành tiền cho du lịch, vì đó là cách cô duy trì các mối quan hệ và tạo ra trải nghiệm ý nghĩa. Nhưng thay vì chi tiêu nhỏ lẻ hàng tuần cho cà phê, mua sắm hay những buổi tụ tập ngẫu hứng, cô gom ngân sách cho những chuyến đi thực sự đáng nhớ. Với Shelby, giá trị của đồng tiền nằm ở trải nghiệm dài hạn chứ không phải sự thỏa mãn tức thời.

Một phần quan trọng trong chiến lược của cô là tự động hóa việc tiết kiệm. Mỗi tháng, một khoản tiền cố định được chuyển thẳng vào tài khoản tiết kiệm trước khi cô kịp nghĩ đến việc tiêu nó. Cách làm này giúp cô loại bỏ yếu tố cảm xúc ra khỏi quyết định tài chính. Cô cũng tìm hiểu về các tài khoản tiết kiệm lãi suất cao và đầu tư dài hạn để tiền không chỉ nằm yên mà còn sinh lời.

Shelby tin rằng mục tiêu rõ ràng là yếu tố quyết định. Con số 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) ở tuổi 25 không chỉ là một khoản tiền, mà là biểu tượng cho sự tự do tài chính sớm - thứ cho phép cô linh hoạt hơn trong lựa chọn công việc, cuộc sống và các kế hoạch tương lai. Việc đặt ra mốc cụ thể khiến mỗi quyết định chi tiêu trở nên có cân nhắc hơn. Mỗi lần định mua thứ gì đó, cô đều tự hỏi: “Nó có thực sự giúp mình tiến gần hơn đến mục tiêu không?”.

Ở tuổi 23, Shelby không coi việc có 75.000 USD (1,9 tỷ đồng) là thành tích để quá lớn, nó đơn giản chỉ là kết quả của sự kỷ luật và nhất quán trong chi tiêu suốt nhiều năm. Nói cách khác, không phải số tiền, mà chính sự kỷ luật đó mới là điều khiến Shelby cảm thấy tự hào. Câu chuyện của cô cho thấy đa dạng hóa thu nhập không đồng nghĩa với việc sống bận rộn đến kiệt sức, mà là cách chủ động tạo thêm cơ hội cho bản thân. Và tiết kiệm không phải để từ chối mọi niềm vui, mà để lựa chọn niềm vui một cách có chủ đích.

