Căn hộ cho thuê hạ nhiệt, phòng trọ gia tăng lượng tìm thuê

Khảo sát quanh các chung cư thường xuyên thu hút khách thuê nhà ở TPHCM như phường Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, phường Vĩnh Hội, phường Tân Phong…, giá thuê đã có dấu hiệu chững lại.

Theo đó, căn 2 phòng ngủ ở dự án Icon 56 thuộc Phường Vĩnh Hội có giá 17-18 triệu đồng/tháng, giảm hơn 15% so với đỉnh cao là tháng 11-2025.

Các căn ở cùng khu vực như Gold View cũng giảm giá trên 5%, giá thuê căn 2 phòng ngủ hiện chỉ còn 15-16 triệu đồng. Các căn diện tích 3 phòng ngủ có giá giảm nhiều hơn, chỉ còn 19-20 triệu đồng.

Nhiều nhà trọ 30m2, giá thuê chỉ 2,8-3 triệu đồng đã có thể ở cả gia đình 3-4 người.

Còn khu Eco Green (Quận 7 cũ) đã giảm giá 10% để hút khách thuê. Giá thuê căn 2 phòng ngủ hiện 14-15 triệu đồng. Số lượng căn hộ cho thuê ở khu vực nhà nhiều vì số căn cũng dồi dào.

Trong khi đó, căn hộ tại Masteri (Phường An Khánh) đã từng rất "hot" vào tháng 10-11 năm 2025 thì nay đã hạ nhiệt, giảm 8% nếu khách muốn cho thuê nhanh, giá thuê còn 18-19 triệu cho căn 2 phòng ngủ nội thất cơ bản.

Tại khu vực chú ý nhất của khách thuê lâu nay là khu Vinhomes Central Park, giá thuê cũng chững lại nhẹ. Hiện tại, chỉ căn 1 phòng ngủ giữ giá tốt là 17-18 triệu đồng/căn, còn căn 2 phòng ngủ tùy khu 2 balcon hay 1 balcon giá đứng ở mức 24-25 triệu đồng, căn 3 phòng ngủ giá 33-38 triệu đồng tuỳ nội thất tiện ích cơ bản. Những căn cho thuê ngắn hạn, nội thất cao cấp có thể tăng lên 40-45 triệu đồng/tháng, tuy nhiên các căn này ít khách thuế, thời gian để trống kéo dài, trong khi các căn giá thấp, hộ gia đình thuê thì ở 1-2 năm và tái ký hợp đồng sau khi hết hạn

Theo chia sẻ của anh Trần Trung, chuyên môi giới cho thuê căn hộ ở khu vực Vinhomes Central Park, Masteris…, giai đoạn vừa qua khách thuê là người nước ngoài (lưu trú trên 1 tháng), khách Việt lưu trú trên 6 tháng... cũng giảm so với trước. Đặc biệt, dịch vụ Air BnB (nền tảng trực tuyến kết nối chủ nhà (host) có phòng trống với khách du lịch có nhu cầu thuê chỗ ở ngắn hạn) bị cấm nên nhu cầu thuê nguyên căn dài hạn 1-2 năm cũng giảm xuống. Chỉ những khu được khách thuê quen, tiện ích đầy đủ giảm nhẹ còn nhiều khu vực khác giảm sâu hơn vẫn khó có khách thuê.

Phòng trọ được quan tâm Thống kê của Batdongsan.com.vn tháng 1-2026, TPHCM chiếm tới 50% tổng mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản cả nước. Riêng phân khúc phòng trọ cho thuê tăng 130% so với cùng kỳ năm trước. Tại khu vực TPHCM (khi chưa sáp nhập), mức độ quan tâm bất động sản tăng 60% so với tháng 1-2025, trong khi lượng tin đăng tăng 45%. Đáng chú ý nhất là phân khúc cho thuê. Phòng trọ tăng 130% về mức độ quan tâm; chung cư và nhà riêng cho thuê tăng lần lượt 52% và 50%.

Ông Huỳnh Hữu, người có 2 khu nhà trọ cho thuê ở Phường Đức Nhuận và Tân Tạo, cho biết thị trường thu hút khách thuê trọ, căn hộ dịch vụ sau Tết cũng dễ hiểu. Bởi nhiều sinh viên, người đi làm tự do hoặc những người làm việc có thu nhập trung bình đã tranh thủ thời gian nghỉ Tết dài ngày đã trả phòng, trả nhà để có thể tìm thuê nhà khác sau Tết. Cũng có nhiều người ở quê có nhu cầu tìm nhà thuê để vào TPHCM lập nghiệp trở lại. Ngoài ra, nhiều người cũng giảm chi phí sinh hoạt, chuyển nhà từ căn hộ giá cao xuống căn hộ sinh vụ giá mềm hơn, ít tiện ích hơn để giảm chi phí cho cuộc sống.



