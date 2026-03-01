3 thứ còn cố giữ, còn dễ bị sa thải: Sự nghiệp không khá lên được!

Ngày xưa, cần cù có thể bù thông minh, nhưng bây giờ, câu chuyện đã có phần khác đi rất nhiều. Khi máy móc, công nghệ có thể làm thay không ít việc mà xưa giờ nhiều người mặc định là không thể, chắc hẳn chúng ta đều phải thừa nhận sự thật: Mình không thay đổi tư duy, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đến ngày mình bị thay thế.

1. Tư duy “chỉ cần làm đúng phần việc của mình”

Đây là suy nghĩ khá phổ biến: tôi được giao gì thì làm nấy, hết giờ - xong trách nhiệm là tôi đi về. Nghe thì có vẻ chuyên nghiệp, nhưng nếu dừng lại ở đó, bạn sẽ rất khó bứt lên.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Trong môi trường công việc hiện đại, giá trị của một người không chỉ nằm ở việc hoàn thành công việc, mà ở khả năng nhìn rộng hơn phần việc được giao. Bạn có hiểu mục tiêu tổng thể của dự án không? Bạn có chủ động đề xuất cải tiến quy trình không? Bạn có nhìn thấy rủi ro trước khi nó xảy ra không? Nếu câu trả lời luôn là “không cần, đó không phải việc của tôi”, khả năng cao bạn không còn là một nhân sự “khó thay thế”.

Những người tiến nhanh thường không đợi được giao thêm việc, họ tự mở rộng vai trò của mình. Không phải ôm việc để kiệt sức, mà là chủ động học thêm, hỏi thêm, hiểu sâu hơn. Khi bạn chỉ giới hạn mình trong bản mô tả công việc, bạn cũng tự giới hạn thu nhập và cơ hội thăng tiến của chính mình.

2. Thói quen than phiền nhưng không hành động

Công việc nào cũng có vấn đề: sếp khó tính, đồng nghiệp thiếu phối hợp, quy trình hơi phức tạp, lương chưa như mong muốn,... Than phiền đôi chút để xả stress là bình thường. Nhưng nếu việc than phiền trở thành thói quen hằng ngày, bạn sẽ dần đánh mất năng lượng tích cực và cả động lực cải thiện.

Điều nguy hiểm là cảm giác “mình là nạn nhân” sẽ khiến bạn tin rằng mọi thứ tệ đi vì hoàn cảnh, chứ không liên quan đến mình. Khi đó, bạn không còn tìm cách học thêm kỹ năng, không chủ động trao đổi để tháo gỡ khúc mắc, cũng không lên kế hoạch nâng cấp bản thân để tìm cơ hội tốt hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Người có tư duy phát triển sẽ hỏi: “Trong tình huống này, mình có thể làm gì tốt hơn?” thay vì “Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?”. Chỉ một sự chuyển hướng nhỏ trong cách đặt câu hỏi cũng đủ tạo khác biệt lớn. Khi bạn tập trung vào phần mình kiểm soát được, bạn bắt đầu có quyền lựa chọn thay vì chỉ chờ đợi thay đổi từ người khác.

3. Sự an toàn giả tạo từ việc ở yên một chỗ

Nhiều người gắn bó với một vị trí hoặc một công ty chỉ vì… quen. Quen môi trường, quen đồng nghiệp, quen quy trình. Sự quen thuộc tạo cảm giác an toàn, nhưng đôi khi đó chỉ là “an toàn giả tạo”.

Thị trường lao động thay đổi rất nhanh. Công nghệ mới, kỹ năng mới, yêu cầu mới liên tục xuất hiện. Nếu bạn không chủ động cập nhật, bạn sẽ dần bị bỏ lại phía sau mà không nhận ra. Ở yên quá lâu trong một “vùng thoải mái” có thể khiến bạn mất đi khả năng thích nghi - thứ quan trọng hơn cả bằng cấp.

Điều này không có nghĩa là cứ phải nhảy việc liên tục. Ở lại cũng tốt, miễn là bạn vẫn học được điều mới, được giao thử thách mới, và nhìn thấy lộ trình phát triển rõ ràng. Ngược lại, nếu bạn chỉ làm đi làm lại một việc suốt nhiều năm mà không nâng cấp kỹ năng, sự ổn định hôm nay có thể trở thành rào cản lớn của ngày mai.

Muốn khá hơn khi đi làm không nhất thiết phải làm điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ cần mở rộng thêm một chút trách nhiệm, chuyển hướng cách nhìn vấn đề, và dám bước ra khỏi sự quen thuộc. Khi thay đổi tư duy, bạn sẽ thay đổi cách hành động. Và khi hành động khác đi mỗi ngày, kết quả sớm muộn cũng sẽ khác.