10 thói quen “nghe quê mùa” giúp tôi tích lũy hơn 1 tỷ đồng: Không đầu tư cao siêu, chỉ kiên trì mỗi ngày

10 năm trước, tôi gần như không có khoản tích lũy đáng kể. Lương không thấp, nhưng cuối năm nhìn lại, tiền vẫn "đi đâu mất". Sau nhiều lần thử học đầu tư, đọc sách tài chính, tôi nhận ra mình không thiếu kiến thức - tôi thiếu kỷ luật.

Dưới đây là 10 thói quen bị nhiều người chê là "quê mùa", "tiết kiệm quá đáng", nhưng chính chúng đã giúp tôi tích lũy được hơn 1 tỷ đồng. Không nhờ đầu tư mạo hiểm. Không nhờ lương khủng. Chỉ nhờ làm đều mỗi ngày.

1. Nhận lương là trích 30% ngay lập tức

Tôi từng nghĩ: "Chi tiêu xong, còn bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu". Kết quả là không bao giờ còn lại gì.

Giờ đây, ngay khi lương về tài khoản, tôi chuyển 30% sang một tài khoản riêng, không dùng thẻ, không liên kết ví điện tử. Coi như khoản đó "không tồn tại".

Những tháng đầu khá căng thẳng. Cảm giác như tự cắt giảm thu nhập. Nhưng sau 6 tháng, nhìn số dư tăng lên hơn 40-70 triệu đồng, tôi bắt đầu có cảm giác an toàn tài chính lần đầu tiên trong đời.

2. Rút tiền mặt cho chi tiêu cố định mỗi tuần

Tôi đặt hạn mức chi tiêu sinh hoạt khoảng 2 triệu đồng/tuần và rút đúng số tiền đó bằng tiền mặt.

Khi dùng tiền mặt, cảm giác "đau" rõ ràng hơn rất nhiều so với quẹt thẻ hay chuyển khoản. Chính cảm giác đó khiến tôi cân nhắc kỹ trước khi mua một ly cà phê 60.000 đồng hay một món đồ không thật sự cần thiết.

Mỗi năm, riêng việc kiểm soát chi tiêu bằng tiền mặt giúp tôi tiết kiệm thêm vài chục triệu đồng.

3. Ghi chép chi tiêu bằng sổ tay

Không app. Không bảng tính phức tạp. Mỗi tối, tôi dành 5 phút ghi lại tất cả khoản chi trong ngày.

Nhờ vậy, tôi phát hiện mình từng tiêu gần 3 triệu đồng/tháng cho trà sữa, đồ ăn vặt và những lần "đặt cho vui". Khi con số được viết ra rõ ràng, tôi không còn viện cớ được nữa.

Chỉ riêng việc cắt bớt những khoản này, mỗi năm tôi giữ lại thêm hơn 30 triệu đồng.

4. Từ chối "tiêu dùng để thể hiện"

Tôi từng thích quán cà phê đẹp, đồ decor nhỏ xinh, nến thơm, những món đồ "nhìn là muốn mua".

Có lần chuyển nhà, tôi tính sơ sơ mình đã chi hơn 20 triệu đồng cho những món đồ trang trí không thật sự cần thiết.

Giờ tôi tự hỏi trước mỗi lần mua: "Món này dùng được bao lâu? Có thay thế được không?". Sự tinh tế thật sự không nằm ở ảnh check-in, mà ở số dư tài khoản cuối tháng.

5. Tận dụng tối đa đồ dùng trong nhà

Tuýp kem đánh răng, mỹ phẩm, sữa rửa mặt… tôi luôn cắt ra để dùng hết phần còn lại. Hộp nhựa sạch có thể tái sử dụng. Đồ còn tốt không vội bỏ.

Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng mỗi năm những việc này giúp tôi tiết kiệm vài triệu đồng — và quan trọng hơn là hình thành tư duy không lãng phí.

6. Tự mang cơm trưa đi làm

Trước đây, mỗi bữa trưa tôi tiêu khoảng 80.000-100.000 đồng. Sau khi chuyển sang tự nấu, chi phí chỉ khoảng 35.000-40.000 đồng.

Mỗi tháng 22 ngày làm việc, tôi tiết kiệm được khoảng 1,2-1,4 triệu đồng. Một năm tương đương hơn 15 triệu đồng.

Tôi còn lập một tài khoản nhỏ tên là "quỹ cơm nhà". Số tiền tăng dần mỗi tháng khiến tôi có thêm động lực.

7. Quy tắc "mua một - bỏ một"

Mỗi khi mua một món đồ mới (đặc biệt là quần áo), tôi phải bỏ đi một món cũ.

Nguyên tắc này khiến tôi suy nghĩ rất kỹ trước khi rút ví. Sau một năm áp dụng, chi tiêu cho quần áo của tôi giảm hơn 50%. Tủ đồ gọn gàng hơn, và tôi không còn cảm giác "thiếu đồ để mặc".

8. Chờ 3 ngày trước khi bấm mua

Thấy món gì thích? Tôi cho vào giỏ hàng và chờ 3 ngày. Rất nhiều thứ sau 72 giờ tự nhiên trở nên… không còn hấp dẫn nữa.

Mẹo này giúp tôi tránh vô số lần mua sắm bốc đồng - đặc biệt trong những đợt sale lớn.

9. Hạn chế taxi, ưu tiên phương tiện công cộng

Trước đây, tôi hay đi taxi vì tiện. Mỗi ngày có thể tốn 150.000–200.000 đồng.

Chuyển sang xe buýt hoặc metro, chi phí giảm còn khoảng 30.000–40.000 đồng/ngày.

Chênh lệch mỗi tháng khoảng 2–3 triệu đồng. Một năm là vài chục triệu. Con số đủ cho một chuyến du lịch hoặc bổ sung vào quỹ khẩn cấp.

10. Tổng kết tài chính mỗi tháng

Ngày đầu tháng, tôi dành một giờ để xem lại toàn bộ thu - chi tháng trước. Khoản nào đáng? Khoản nào có thể tối ưu?

Thói quen này giúp tôi không "mất kiểm soát" quá lâu. Nếu tháng nào chi tiêu vượt mức, tôi điều chỉnh ngay tháng sau. Nghe có vẻ chẳng có gì cao siêu. Không đầu tư phái sinh. Không lướt sóng chứng khoán. Không "bí kíp làm giàu nhanh".

Chỉ là: chuyển tiền trước khi tiêu, ghi chép đều đặn, chờ 3 ngày trước khi mua, mang cơm đi làm, hạn chế chi tiêu để thể hiện. Nhưng chính những điều tưởng như đơn giản ấy đã giúp tôi tích lũy được hơn 1 tỷ đồng sau nhiều năm đi làm.

Tiết kiệm không cần thông minh vượt trội. Chỉ cần đủ tỉnh táo để làm những việc nhỏ mỗi ngày — và đủ kiên nhẫn để không bỏ cuộc giữa chừng.