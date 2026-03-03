VN-Index lại rơi tự do gần 33 điểm

Phiên giao dịch ngày 3-3, thị trường chứng kiến sự phân hóa khốc liệt: trong khi nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng bị bán tháo thì dòng tiền vẫn cuồn cuộn đổ vào các mã dầu khí, hóa chất và vận tải biển, đẩy hàng loạt cổ phiếu lên mức giá trần.

Ngay từ đầu phiên giao dịch, bóng đen từ cuộc xung đột vũ trang tại Trung Đông tiếp tục bao trùm thị trường chứng khoán. Nỗi lo ngại về nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và lạm phát năng lượng đã kích hoạt một đợt tái cơ cấu danh mục quy mô lớn của giới đầu tư. Dòng tiền tiếp tục tháo chạy khỏi các nhóm ngành nhạy cảm với rủi ro vĩ mô, đồng thời cũng nhanh chóng tìm kiếm cơ hội tại các nhóm ngành hưởng lợi từ khủng hoảng.

VN-Index tổng cộng giảm 67,19 điểm chỉ trong 2 ngày. Mức sụt giảm này đã đẩy chỉ số lùi sâu từ vùng 1.880 điểm xuống chỉ còn 1.813,14 điểm.

Trụ cột suy yếu, Vingroup và ngân hàng chìm trong sắc đỏ

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index bốc hơi thêm 32,96 điểm (tương đương 1,79%), lùi sâu về mốc 1.813,14 điểm. VN-Index tổng cộng giảm 67,19 điểm chỉ trong 2 ngày.

Đáng chú ý, rổ VN30 còn ghi nhận mức giảm khốc liệt hơn khi đánh mất 51,40 điểm (2,56%), rớt xuống mốc 1.959,35 điểm. Đây là chỉ số chịu thiệt hại nặng nề nhất khi tổng cộng "bốc hơi" tới 102,40 điểm chỉ sau 2 ngày

Tâm điểm của đà bán tháo hôm nay gọi tên nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup. Lực bán áp đảo hoàn toàn khiến cổ phiếu VIC và VHM đồng loạt giảm sàn hết biên độ ở mức 7%, lùi về các mức giá lần lượt là 155.500 đồng và 75.300 đồng đã kéo chỉ số toàn ngành bất động sản lao dốc tới 5,39%, trở thành nhóm tác động tiêu cực nhất đến thị trường.

Bên cạnh bất động sản, nhóm ngân hàng cũng không thoát khỏi vòng xoáy điều chỉnh. Hàng loạt "ông lớn" ngân hàng chìm trong sắc đỏ: BID và TCB cùng sụt giảm 3,7%, trong khi VCB và CTG cũng lùi bước 2,1%. Hệ quả là toàn ngành tài chính ghi nhận mức giảm 1,35%. Nhóm công nghệ và viễn thông cũng suy yếu mạnh với mức giảm lần lượt là 3,68% và 2,5%.

Trái ngược hoàn toàn với bức tranh ảm đạm của các cổ phiếu trụ, dòng tiền đầu cơ lại hoạt động cực kỳ bùng nổ tại các nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp từ "lò lửa" Trung Đông. Nhóm năng lượng có một phiên giao dịch thăng hoa rực rỡ khi chỉ số ngành tăng vọt 7,16%. Nhóm tiện ích và vật liệu cơ bản cũng ngược dòng thành công với mức tăng lần lượt 3,75% và 1,25%.

Bảng điện tử tại nhóm dầu khí ngập tràn sắc tím. hàng loạt cổ phiếu đầu ngành được nhà đầu tư tranh mua bằng mọi giá, đẩy thị giá lên mức kịch trần. Tiêu biểu có thể kể đến PLX tăng 7%, GAS tăng 6,9%, PVD tăng 6,9% và PVC thăng hoa với mức tăng 9,6%.

Cùng chung nhịp đập, nhóm cổ phiếu vận tải biển và hóa chất cũng trở thành "thỏi nam châm" hút tiền mạnh mẽ trong bối cảnh cước vận tải được dự báo tăng vọt. Cổ phiếu PVT bứt phá ngoạn mục với mức tăng 6,8%, tiệm cận mức giá trần.

Thanh khoản bùng nổ

Sự giằng co quyết liệt giữa phe bán (tại nhóm vốn hóa lớn) và phe mua (tại nhóm hàng hóa, năng lượng) đã đẩy thanh khoản thị trường lên mức rất cao. Tổng giá trị giao dịch của VN-Index đạt con số khổng lồ hơn 42.373 tỉ đồng. Trong đó, riêng rổ VN30 đã đóng góp hơn 23.212 tỉ đồng, cho thấy cường độ giao dịch cực lớn tại các mã trụ cột.

Một điểm thú vị trong phiên giao dịch ngày 3-3 là sự phân hóa không chỉ diễn ra giữa các nhóm ngành mà còn giữa các sàn giao dịch. Trong khi HoSE chìm trong sắc đỏ, các sàn giao dịch quy mô nhỏ hơn lại bất ngờ lội ngược dòng nhờ sự tập trung của nhiều mã dầu khí và hóa chất vừa và nhỏ. Kết phiên, HNX-Index tăng 1,01 điểm (0,39%) lên 260,01 điểm, và UPCoM-Index cũng nhích nhẹ 0,52 điểm (0,40%) lên 129,23 điểm.

Khép lại phiên giao dịch đầy sóng gió, giới chuyên gia đánh giá thị trường đang bước vào giai đoạn tái định giá cực kỳ nhạy cảm. Chừng nào những căng thẳng địa chính trị chưa được giải quyết, dòng tiền nhiều khả năng sẽ tiếp tục chiến lược "phòng thủ tấn công", rút khỏi các tài sản rủi ro cao để trú ẩn vào các nhóm ngành hàng hóa thiết yếu và năng lượng.