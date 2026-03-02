Thu nhập không tăng, tôi vẫn tiết kiệm được thêm 5 triệu/tháng

Có một thời gian tôi luôn tự nhủ mình không thể tiết kiệm thêm được nữa. Lương không tăng, chi phí sinh hoạt ngày càng nhiều, tháng nào cũng “vừa đủ”. Tôi từng nghĩ muốn dư ra vài triệu thì phải kiếm thêm việc, phải làm gì đó thật lớn lao. Nhưng hóa ra, điều giúp tôi tiết kiệm thêm gần 5 triệu mỗi tháng lại đến từ những thay đổi rất nhỏ, tưởng chừng chẳng thấm vào đâu.

1. Ghi lại mọi khoản chi trong 30 ngày

Trước đây tôi nghĩ mình cũng tiêu có bao nhiêu đâu. Nhưng chỉ khi ngồi xuống ghi lại từng khoản chi trong suốt một tháng, tôi mới thực sự giật mình. Tiền cà phê, tiền ship đồ ăn, tiền mua linh tinh trên sàn thương mại điện tử, tiền đăng ký ứng dụng rồi quên hủy… tất cả cộng lại thành con số không hề nhỏ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Chỉ riêng việc nhìn rõ tiền đi đâu đã khiến tôi tự điều chỉnh mà không cần ai nhắc. Sau tháng đầu tiên, tôi cắt được gần 1,2 triệu đồng chỉ vì bớt những khoản chi không còn thấy hợp lý.

2. Giảm tần suất ăn ngoài thay vì cắt hẳn

Tôi không chọn cách ép mình nấu ăn suốt cả tháng vì biết chắc sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Thay vào đó, tôi giảm từ 5-6 bữa ăn ngoài mỗi tuần xuống còn 2-3 bữa. Những hôm còn lại, tôi chuẩn bị đồ ăn đơn giản từ tối hôm trước hoặc chọn những món dễ làm. Không cầu kỳ, không “healthy” quá mức, chỉ là cơm nhà bình thường. Mỗi tháng, riêng khoản này giúp tôi giữ lại khoảng 1,5-1,8 triệu đồng mà vẫn không cảm thấy bị tước đi niềm vui.

3. Đặt “ngày không tiêu tiền” mỗi tuần

Nghe có vẻ hơi cực đoan nhưng thực ra rất nhẹ nhàng. Tôi chọn 2 ngày trong tuần - thường là giữa tuần và đặt nguyên tắc không chi tiền cho bất kỳ thứ gì ngoài những khoản cố định đã thanh toán từ trước. Hai ngày đó tôi không lướt sàn mua sắm, không order trà sữa, không ghé siêu thị. Điều thú vị là sau vài tuần, tôi nhận ra rất nhiều món đồ mình tưởng cần gấp thực ra hoàn toàn có thể chờ. Trung bình mỗi tháng, cách này giúp tôi tiết kiệm thêm khoảng 700-800 nghìn.

4. Tự động chuyển tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương

Trước đây tôi tiết kiệm theo kiểu “cuối tháng còn bao nhiêu thì để dành bấy nhiêu”. Và kết quả là… chẳng còn bao nhiêu cả. Giờ thì khác. Ngay khi lương về, tôi chuyển thẳng một khoản cố định sang tài khoản tiết kiệm riêng. Tôi coi đó như một khoản chi bắt buộc cho chính mình. Khi tiền đã tách ra khỏi tài khoản tiêu dùng, tôi không còn cảm giác mình “có nhiều để tiêu”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Chỉ riêng việc thay đổi thứ tự này đã giúp tôi giữ lại thêm khoảng 1 triệu mỗi tháng so với trước.

5. Rà soát lại tất cả các khoản phí định kỳ

Tôi từng đăng ký không ít dịch vụ: ứng dụng xem phim, nghe nhạc, học online, lưu trữ đám mây… Có những cái tôi dùng thường xuyên, nhưng cũng có cái gần như quên mất sự tồn tại của nó. Khi ngồi rà soát lại, tôi hủy bớt những dịch vụ không thực sự cần thiết hoặc chuyển sang gói rẻ hơn. Tôi cũng thương lượng lại một số chi phí như internet, đổi gói cước điện thoại phù hợp hơn. Tổng cộng mỗi tháng tôi giảm được khoảng 500-700 nghìn chỉ nhờ xem lại những khoản tưởng chừng “nhỏ xíu”.

6. Trì hoãn 72 giờ trước khi chốt đơn

Đây là nguyên tắc tôi thích nhất. Bất cứ món đồ nào không thực sự cấp bách – quần áo mới, đồ công nghệ, vật dụng trang trí,... tôi đều cho mình 72 giờ suy nghĩ. Trong 3 ngày đó, nếu tôi vẫn thấy cần và phù hợp ngân sách, tôi mới mua. Nhưng phần lớn thời gian, sau 72 giờ tôi không còn hào hứng như lúc đầu nữa. Rất nhiều lần tôi đã “thoát” khỏi những quyết định mua sắm bốc đồng nhờ khoảng chờ này. Trung bình mỗi tháng, tôi ước tính mình tránh được ít nhất 800 nghìn đến 1 triệu tiền chi tiêu cảm tính.

Cộng tất cả lại, mỗi tháng tôi tiết kiệm thêm gần 5 triệu đồng – một con số mà trước đây tôi nghĩ chỉ có thể đạt được khi tăng lương. Điều quan trọng hơn là tôi không cảm thấy mình đang sống kham khổ. Tôi vẫn đi chơi, vẫn gặp bạn bè, vẫn mua sắm khi cần. Khác biệt nằm ở chỗ tôi chủ động hơn với tiền của mình.

Sau vài tháng duy trì, tôi nhận ra tiết kiệm không phải là ép bản thân chịu thiệt, mà là sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. Khi tiền không còn trôi đi một cách vô thức, tôi thấy nhẹ đầu hơn rất nhiều. Gần 5 triệu mỗi tháng không làm tôi giàu lên ngay, nhưng nó cho tôi một khoản dự phòng, một cảm giác an tâm và cả sự tự tin rằng mình hoàn toàn có thể kiểm soát tài chính của mình.

Và tất cả bắt đầu từ những việc rất đơn giản.