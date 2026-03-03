Nhiều cơ hội sở hữu thẻ tín dụng có đủ chữ kí đội tuyển T1

Thấu hiểu ngày càng nhiều bạn trẻ tìm kiếm một chiếc thẻ "vừa tiện – vừa chất – vừa thể hiện đúng cá tính", VPBank vừa ra mắt thị trường tấm thẻ tín dụng VPBank GameON Mastercard dành riêng cho các game thủ.

Sở hữu tấm thẻ phiên bản giới hạn có chữ ký của 5 thành viên T1 là mơ ước của nhiều game thủ

Theo đại diện VPBank, hiện ngân hàng đang xây dựng chương trình ưu đãi theo từng giai đoạn nhằm mang cơ hội sở hữu tấm thẻ phiên bản giới hạn T1 đến gần hơn với khách hàng cùng nhiều phần quà thương hiệu hấp dẫn. Theo đó, từ ngày 03/03, khách hàng mở mới thẻ tín dụng VPBank GameON Mastercard có thể được tự do lựa chọn thiết kế mặc định có chữ "GameON" cực cool hoặc phiên bản giới hạn có chữ ký của 5 thành viên T1 tùy theo nhu cầu.

Không chỉ vậy, 2.000 game thủ đầu tiên nhận thẻ phiên bản T1 còn được tặng bộ card bo góc của T1 - vật phẩm sưu tầm dành riêng cho cộng đồng fan T1. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu trọn bộ "vật phẩm trong mơ" gắn liền với đội tuyển huyền thoại của làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới, không chỉ là món quà lưu niệm mà còn là biểu tượng khẳng định đẳng cấp fan cứng.

Đặc biệt, dù sở hữu thẻ VPBank GameON Mastercard ở bất kỳ phiên bản nào, chủ thẻ đều được tận hưởng chương trình "Nạp game đỏ lộc", với cơ hội nhận ngay 100.000 điểm thưởng LynkiD khi tổng chi tiêu đạt điều kiện từ 1 triệu đồng, qua đó gia tăng thêm giá trị cho từng trải nghiệm giải trí.

Chủ thẻ cũng có cơ hội nhận ngay 100.000 điểm thưởng LynkiD

Chủ thẻ VPBank GameON Mastercard được tích điểm lên tới 10% khi nạp game hay các giao dịch giải trí số như mua gói trong game, vé xem phim, ca nhạc, mua phụ kiện tại cửa hàng điện tử hay thanh toán hội viên trên nền tảng Netflix, Spotify, YouTube Premium… Với các giao dịch ăn uống và thanh toán "chạm", khách hàng cũng được tích điểm 5%. Số điểm tích lũy này có thể quy đổi thành voucher phù hợp trên ứng dụng LynkiD.

VPBank cũng thiết kế gói quà tặng chào mừng, nhận ngay 400.000 điểm tích lũy cho những khách hàng mở thẻ trong thời gian đầu. Quy trình mở thẻ cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần đăng ký trực tuyến trên VPBank NEO hoặc tại quầy giao dịch.

Với thẻ VPBank GameON, VPBank không chỉ mang đến một sản phẩm thanh toán hiện đại mà còn tạo nên một "biểu tượng phong cách" mới dành cho thế hệ trẻ yêu thích eSports. Việc mở rộng thêm quyền sở hữu kết hợp cùng hàng loạt ưu đãi quà tặng thương hiệu giúp khách hàng có thêm lý do để đồng hành cùng VPBank trong hành trình trải nghiệm tài chính số. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: https://gameoncard.vpbank.com.vn/.