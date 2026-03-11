Giá vàng bạc tiếp tục tăng mạnh

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 183,1 - 186,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 186,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 183,3 - 186,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 183 - 186 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.194 USD/ounce, tăng 58 USD so với sáng qua.
Giá bạc có mức tăng mạnh hơn vàng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý ở mức 3,3 - 3,4 triệu đồng/lượng, tương đương 91 triệu đồng/kg, tăng 6 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat 89 triệu đồng/kg.
Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.062 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua.
Với biên độ +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với ngoại tệ này là 23.809 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 26.315 đồng/USD.
Tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước, tỷ giá tham khảo được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.859 - 26.265 đồng/USD (mua - bán). Tại Vietcombank niêm yết giá USD 26.025 - 26.315 đồng/USD.
Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 27.150 - 27.200 đồng/USD, tăng 300 đồng so với sáng qua.