Ngân hàng khuyến cáo: Khách hàng tuyệt đối không cài đặt ứng dụng này, kẻo phát sinh khoản vay lãi "cắt cổ"!

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện ứng dụng giả mạo lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của ngân hàng nhằm tạo dựng niềm tin, từ đó dụ dỗ người dùng cài đặt, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính.

Theo MSB, ứng dụng có tên “Mar Vay” không thuộc, không liên quan và không do ngân hàng phát triển, vận hành hay hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin và hoạt động phát sinh từ ứng dụng này đều không nằm trong hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ chính thức của MSB.

Ngân hàng cảnh báo việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng giả mạo thương hiệu ngân hàng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Người dùng có thể đối mặt với nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, phát sinh các khoản vay trái phép, hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và dữ liệu sinh trắc học. Ngoài ra, các đối tượng có thể ép buộc người dùng thanh toán các khoản phí, lãi suất không minh bạch, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng cũng như uy tín của ngân hàng và các đối tác liên quan.

Trước tình trạng này, MSB khuyến cáo khách hàng cần đặc biệt thận trọng khi tải và cài đặt ứng dụng trên điện thoại. Người dùng không nên tải, cài đặt hoặc sử dụng các ứng dụng không rõ nguồn gốc, không được ngân hàng công bố chính thức.

Đồng thời, khách hàng không cung cấp thông tin bảo mật cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Các thông tin cần tuyệt đối bảo mật bao gồm thông tin đăng nhập, mã PIN Soft Token và các dữ liệu cá nhân khác.

MSB cũng khuyến nghị khách hàng chỉ thực hiện giao dịch thông qua website, ứng dụng và các kênh chính thức của ngân hàng được công bố trên trang chủ. Bên cạnh đó, người dùng cần cảnh giác với các quảng cáo có dấu hiệu bất thường như lời mời chào dịch vụ tài chính với thủ tục quá nhanh, điều kiện dễ dàng hoặc yêu cầu truy cập danh bạ, hình ảnh và các quyền hệ thống trên thiết bị.

Khách hàng nên thường xuyên theo dõi thông báo biến động số dư và chủ động kiểm tra các giao dịch phát sinh. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dùng cần ngừng giao dịch ngay lập tức và liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.

MSB cho biết ngân hàng luôn phối hợp với khách hàng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, giả mạo, góp phần xây dựng môi trường tài chính an toàn và minh bạch.